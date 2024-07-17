立院本會期結束 國民黨團：完成重大法案修正、通過主決議 成果滿滿

立法院本屆會期最後一天，到近晚間12點才宣布散會，行政院長卓榮泰也前來，與韓院長及立委們合影。（記者田裕華攝）

2024/07/17 00:24

〔記者劉宛琳／台北報導〕16日是立法院本會期最後一次院會，國民黨團深夜表示，經過朝野各黨團密集協商及表決，完成許多重大法案修正及通過重要主決議成果滿滿，主要包括組織改革等九大面向，強調以在野合作的國會多數，拒絕民進黨橡皮圖章立委的護航，才是人民想看到的國會。

組織改革部分，國民黨團表示，《NCC組織法》刪除「萬年護航」條款，將屆期任滿得延任條款刪除，以公開、公平、公正的方式提名選任委員，提高NCC行政效率，完善廣電監察機制。

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在打詐方面，國民黨團指出，《詐欺犯罪危害防制條例》打詐專法通過，業者協助防詐入法、加重犯罪刑責、提高假釋門檻；以及《通訊保障及監察法》增訂電信業者保存通訊紀錄供調取，共同打擊網路不法活動；還有《刑事訴訟法》納入科技專章，將偵查不公開規則入法。

民生永續法案部分，國民黨團表示，《電業法》第49條明訂經濟部電價審議委員會組成名單中「學者專家、民團代表不得少於二分之一」，打破政府壟斷審議機制，納入專業民間聲音，督促政府導正錯誤能源政策。

民生法案還有《全民健保法》健保點值0.95元通過主決議，健保點值在114年6月底前平均應達0.95元，解救血汗醫護，以及《海洋保育法》、《調高公糧價格》調漲公糧價格５元，保障農民收益。

在社會關心的保護兒少方面，國民黨團表示，這次通過了嚴懲犯罪、即時下架的《兒少性剝削條例》、《刑法》第286條，加重影像性犯罪刑責、讓網路世界罪犯無所遁形，讓國家幼苗可以平安成長。

在青年加薪部分，國民黨團表示，通過《中小企業發展條例第36-2條》、《證券交易法》第14條，以制度鼓勵企業為青年朋友加薪，為國家、社會、企業留才。而為了增進壯年世代就業，通過《勞動基準法》第54條、《中高齡者及高齡者就業促進法》將65歲強制退休年齡放寬，勞資協商可延後退休，補充勞動力市場人力。

在東部重建部分，國民黨團表示，《四零三震災重建條例》、《花東快速公路建設特別條例》在黨團力推下，通過主決議加速、加深、加快地震災後重建之力度及強度，並決議在12年內完成花東快速公路建設，給花東民眾一條安全回家的路。

《新住民基本法》、《地方制度法》部分，國民黨團表示，制定新住民基本法讓新住民權益保障進入一個新的時代。此外立法院也決議要求政府解除赴陸觀光限制、開放陸客離島旅遊，只有兩岸理性交流對話，兩岸才能永續和平發展。

而立法院通過決議總統赴立法院國情報告，國民黨團表示，賴清德總統必須履行選前赴立法院國情報告的政治承諾，做一個講話算話的總統，不要再拿大法官釋憲當作推諉卸責的理由。

國民黨團強調，今日的院會通過的法案具有高度的多元性，從組織改革到嚴懲打詐，從民生永續到保護兒少、青年加薪，從保障少數到放下對立、理性對話，證明台灣多元的意見現在只有在立法院能被聽見、被看見，法律提案能被三讀施行，以在野合作的國會多數拒絕民進黨橡皮圖章立委的護航，這就是對行政院、總統府最好的監督及防腐機制，也是人民力量的展現，這才是人民想看到的國會。

國民黨團公布本會期通過的重要法案與主決議（國民黨團提供）

國民黨團公布本會期通過的重要法案與主決議（國民黨團提供）

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