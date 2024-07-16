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立院決議邀總統國情報告依法問答 黃帝穎批藍白世界笑話

立法院今通過國民黨、民眾黨立院黨團所提「邀請總統進行國情報告」請公決案。（記者林哲遠攝）

立法院今通過國民黨、民眾黨立院黨團所提「邀請總統進行國情報告」請公決案。（記者林哲遠攝）

2024/07/16 23:50

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（16）日通過國民黨團、民眾黨團所提出的公決案，決議邀請總統賴清德赴立院進行國情報告，並依新修正的「立法院職權行使法」回應立委提問。律師黃帝穎批評，藍白違憲超美踩法，簡直世界笑話，這也凸顯憲法法庭對「違憲擴權」的新修法案有「暫時處分」的必要。

「藍白義和團自以為超越美國、法國。」黃帝穎表示，美國「總統制」，總統到國會發表國情咨文，發表後即離開議場，國會議員並無質詢權，朝野議員也都展現民主風度，充分尊重總統到國會的儀式。

另，法國「雙首長制」，總統到法國國會報告，國會議員不只沒有質詢權，更在議事規則明訂，國會議員不得以任何行動干擾總統的演講。

黃帝穎批評，藍白要求總統到立院進行國情報告時接受問答，不只不符合我國憲法，更凸顯藍白擴權超美踩法，簡直國際笑話。他也強調，憲法法庭有必要對擴權法案暫時處分，因為藍白擴權已發生二大具體危害。

黃帝穎指出，首先，更生人立委當起檢察官，藍白濫權設調查委員會。擴權法案三讀後，立院國民黨團總召傅崐萁宣布成立「在野特偵組」，更生人立委搖身一變成特偵組檢察官，藍白陸續濫權設立調查委員會。其次，藍白違憲超美踩法，要求總統到國會接受問答。

他強調，唯有大法官暫時處分，才能制止藍白害台灣民主淪世界笑話。

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