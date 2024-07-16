刑訴法修正三讀！辦案可使用GPS、M化車蒐集證據

立院議場持續上演表決大戰。（記者田裕華攝）

2024/07/16 21:56

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（16日）三讀通過「刑事訴訟法部分條文修正案」，增訂科技偵查辦案手法的「特殊強制處分」專章。新法明定，為調查犯罪情形或蒐集證據認有必要時，得使用全球衛星定位系統（GPS）追蹤被告或犯罪嫌疑人位置；亦得採用M化車等科技方法，調查行動通訊設備的位置、設備號碼或使用的卡片號碼。

民進黨政府推動「打詐四法」，原擬設立「科技偵查及保障法草案」，但在野黨立委認為，應於刑訴法中增訂「科技偵查」專章。經長時間溝通、討論，立院民進黨團妥協讓步，朝野3黨團共提刑訴法再修正動議，並經立院院會三讀通過，至於科偵法草案，3黨團決議退回委員會重新審查。

請繼續往下閱讀...

三讀條文規定，為調查犯罪情形或蒐集證據認有必要時，得使用GPS或其他非以辨識個人生物特徵的科技方法，對被告或犯罪嫌疑人追蹤位置。

至於實施期間，新法規定，不得逾連續24小時或累計逾2日。有再次或繼續實施之必要者，由檢察官依職權或由司法警察官報請檢察官許可後，向法院聲請核發許可書。法院許可的期間，每次不得逾30日。

三讀條文也明定，為調查犯罪情形或蒐集證據認有必要時，得使用M化車等科技方法，調查被告或犯罪嫌疑人管領，或使用的行動通訊設備之位置、設備號碼，或使用的卡片號碼。這部分同樣須採法官保留原則。

新法亦規定，為調查最重本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由可信被告或犯罪嫌疑人管領，或使用具隱私或秘密合理期待之空間內的人或物與本案有關，得從該空間外，使用非實體侵入性的科技方法，對該空間內的人或物監看及攝錄影像。

不過，三讀條文也載明，對軍事上應秘密之處所，非得該管長官允許，不得實施上述之調查；除非有妨害國家重大利益者才行。

另，為因應偵查犯罪的時效性及緊急狀況等急迫情形，例如偵辦「毒品危害防制條例」案件有立即向上溯源的必要，或被告或犯罪嫌疑人正在湮滅證據，而有必要立即保全等情形，新法規定，檢警調得逕行實施上述科技偵查手段，並應於實施後3日內依規定，以書面聲請法院補發許可書。

此外，考量科技偵查對隱私權的干預程度較高，有使受調查人事後知悉的必要，新法也規定，應通知受調查人，但若有妨害調查目的之虞，應准許延後通知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法