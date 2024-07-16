駁斥海巡艇護漁無作為 海巡署：全程監控中國海警船動向

海巡署巡防艇部署在海峽中線，提供我國漁民護漁服務。（民眾提供）

2024/07/16 15:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對媒體報導「7月10日澎湖漁民直擊中國海警船驅趕我漁民，海巡艇護漁無作為」一案，海巡署艦隊分署駁斥相關報導，並說明海巡巡防艇沿著海峽中線佈防，全程監控中國海警船動向，並以玻璃纖維製的海巡巡防艇，擋在中國海警船與澎湖籍漁船之間，用生命捍衛澎湖漁民安危。

艦隊分署表示，為確保我國漁民作業安全，艦隊分署均常態規劃大型艦及澎湖海巡隊巡防艇於澎湖漁民作業海域巡弋，遏止中國海警船侵擾我國漁船作業。7月9日晚間7時許，澎湖籍「德」及「滿」號漁船通報，欲於中線以東海域回收籠具，請海巡署前往協助護漁，艦隊分署即派遣澎湖艦前往通報海域。9日晚間9時許，澎湖艦抵達現場未發現中國海警船，俟於漁民作業完成後，亦賡續在該海域巡弋，期間均未有中國海警船干擾。

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7月10日上午7時許，澎湖艦回報於目斗嶼西北29浬，雷達鎖定中國海警船「14519」於目斗嶼西北33浬海域。上午10時許，於目斗嶼西北44浬脫離雷達鎖定（離開我國漁民作業熱區），澎湖艦全程在航監控，期間並未有漁民遭到干擾或接獲118報案。

海巡署強調，海巡署均確依護漁標準作業程序，妥適規劃並執行海上護漁勤務，並籲請漁民於海上遇到各類案件，請撥打海巡118免付費專線，海巡署將於第一時間前往協助。

海巡署巡防艇現在以中間隔絕方式，阻擋中國海警船騷擾我國漁船。（海巡署提供）

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