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又來了！ 中國海警船今2度闖金門水域 海巡「一對一」對應

中國海警船闖入金門限制水域，海巡署派船艇全程「一對一」對應。（金門海巡隊提供）

中國海警船闖入金門限制水域，海巡署派船艇全程「一對一」對應。（金門海巡隊提供）

2024/07/11 13:27

〔記者吳正庭／金門報導〕中國海警船又來了！海洋委員會海巡署金馬澎分署指出，今天（11日）上午監偵到4艘中國海警船兩度闖入金門限制水域，經金馬澎分署調度4艘巡防艇全程「1對1」對應，4艘中國海警船約於中午12點全部駛離限制水域；海巡署指出，這是中國海警船7月首度編隊侵擾金門水域。

海巡署金馬澎分署表示，清晨6點多就在金門南面海域監偵到4艘中國海警船，迫近我國限水域外界線；大約7點左右，中國海警船「14604」 、「14603」、「14508」、「14607」，以4組4船方式，分別從金門料羅東方、東南、翟山南方及鳳嘴南方海域刻意航入我國水域，海巡立即派遣海巡艇PP-3573、PP-3585、PP-10073、PP-10081採取「1對1」併航監控對應，並採全程蒐證通聯警告驅離，四艘中國海警船約於上午9點航出。

金馬澎分署指出，4艘中國海警船駛離限制水域，我巡防艇仍持續在現場監控，上午10點，4艘中國海警船再度以不同角度侵入金門限制水域，我巡防艇趨前採取「1對1」監控，大約經過2小時對峙，這4艘中國海警船中午12點全部駛出我國限制水域。

海巡署指出，這是中國海警船在7月第1次編隊闖入金門水域，今年至目前為止，已累計31次侵入我方管轄水域，中方此舉影響海上航行安全，無益兩岸對等交流，呼籲中國體認區域和平穩定的重要性，海巡署將持續以堅定的立場，守護國家海洋權利。

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