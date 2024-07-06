澎湖漁船又被中海警船騷擾 台中艦馳援

中國海警船昨又對我在公海作業的漁船，進行跟隨、廣播驅離。（漁民提供）

2024/07/06 05:30

〔記者劉禹慶、邱俊福／綜合報導〕中國海警船昨天再進入公海，持續騷擾澎湖籍漁船，對我國漁船亦步亦趨廣播驅離，海巡署也部署台中艦在旁護漁。但陳姓漁民質疑台中艦竟要求澎湖漁船離開、避免衝突擴大，批政府無用；海巡署提出說明，否認漁民說法，並提出廣播及其他漁民錄影佐證，台中艦展現寸土不讓決心，與中國海警船在公海對峙，廣播要求海警船離開。

漁民不滿︰反被台中艦要求離開

七月二日晚間澎湖西嶼大進滿八十八號漁船遭中國海警扣船後，中國海警船就動作頻頻，三日晚間更大舉出動、驅離我國漁船；四日則直接進入公海，出沒七美西南、目斗嶼西北海域，廣播驅離我國漁船。針對中國海警船無理行為，海巡署也部署兩艘大型艦艇，穿梭目斗嶼西北、花嶼西海域巡弋，展示強力護漁決心。

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海巡署︰台中艦與中國海警船對峙

海巡署表示，昨上午十時卅二分許，台中艦於海峽中線海域巡弋，發現中國一四六○九號海警船於目斗嶼西北方卅浬、中線以東三．五浬，以航向一六一、航速廿六節，接近位於目斗嶼西北廿八浬的澎湖籍「慶福勝」等三艘漁船。

台中艦立即切入「慶」船與海警船中間，並且向中國海警船廣播驅離，指對方位於我專屬經濟海域，「附近的船舶為我國合法通行的船舶」，要求不要干擾其航行作業。中國海警船回應「在該海域巡弋，勿干擾執勤」。

海巡署指出，台中艦全程監控海警船，直至其航離現場海域為止，期間並未向「慶」船廣播往澎湖方向航行。

澎湖陳姓漁民說，台中艦不與中國海警船對抗，反而要求我國漁船離開，往接近澎湖海域方向行駛。漁民氣憤表示，作業區域請示漁業署是合法區，海巡署不僅未護漁，還要我國漁船離去，「要國家及政府何用？」

針對漁民不滿，海巡署表示，台中艦提醒漁船先行離開，是保障漁民安全、避免發生衝突，並非對中國海警船讓步。

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