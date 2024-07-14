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陳乃瑜美國演講談2026大選 同時傳川普被槍擊、現場議論紛紛

陳乃瑜觀察，台灣面臨地方家族派系把持、基層組織動員力不足、假消息認知作戰能力不足等危機，2026地方選舉不能忽視基層社會溝通，才能擴大社會支持。 （新北市議員陳乃瑜辦公室提供）

陳乃瑜觀察，台灣面臨地方家族派系把持、基層組織動員力不足、假消息認知作戰能力不足等危機，2026地方選舉不能忽視基層社會溝通，才能擴大社會支持。 （新北市議員陳乃瑜辦公室提供）

2024/07/14 12:15

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市議員陳乃瑜到美國西部台美人夏令會演講，並展望2026地方大選。她強調，不能忽視基層溝通，才能擴大社會支持，面對藍白網路攻勢，民進黨反應能力需要更即時，對外向國際社會溝通，讓世界看見台灣。她演講時傳出美國前總統川普遭遇槍擊消息，現場群組議論紛紛。

陳乃瑜表示，國家人權博物館在她的選區，台灣對內的轉型正義仍需向下紮根，必須讓更多年輕人知道台灣人的過去，才知道未來的方向。

回顧今年大選，雖然民進黨順利連任，但國會失去過半優勢，藍白硬推國會擴權法案，令外界憂心。陳乃瑜觀察，台灣面臨地方家族派系把持、基層組織動員力不足、假消息認知作戰能力不足等危機，2026地方選舉不能忽視基層社會溝通，才能擴大社會支持。

她也觀察到，很多假消息只要轉發就能滿天飛，但民進黨反應能力需要更即時，面對藍白網路攻勢，如何透過15至30秒短影音吸引年輕選民關注，應認真思考。

陳乃瑜說，不只台灣社會對內要擴大溝通，對外也要持續向國際社會溝通，讓台灣走向世界，陳乃瑜連續兩年參加WHO週邊活動、巧遇WHO祕書長譚德賽，堅持台灣不能被世界排除在外，讓國際社會知道台灣在乎。努力也看見成果，今年WHA會議上成長至26個會員國支持台灣。

她提到，從基層一步一腳印，就能重新贏回大家的信任，讓台灣民主重回軌道。

新北市議員陳乃瑜到美國西部台美人夏令會演講，展望2026年地方大選，她演講時傳出川普被槍擊的消息，現場議論紛紛。（新北市議員陳乃瑜辦公室提供）

新北市議員陳乃瑜到美國西部台美人夏令會演講，展望2026年地方大選，她演講時傳出川普被槍擊的消息，現場議論紛紛。（新北市議員陳乃瑜辦公室提供）

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