麥玉珍提案被批偷渡「縮短中配入籍年限」 黃珊珊：忠實轉達民團意見

民眾黨團副總召黃珊珊。（民眾黨團提供）

2024/07/13 16:27

〔記者李文馨／台北報導〕立法院朝野黨團昨日協商新住民專法，歷經3小時討論，確定名稱為「新住民權益保障法」，捨在野立委主張的基本法。不過，民眾黨立委麥玉珍所提出的修正動議，被綠營質疑以基本法位階，偷渡中配取得身分證相關程序。對此，民眾黨團副總召黃珊珊回應，民眾黨忠實轉達新住民團體的意見，並無意在基本法中動其他法律，也不堅持；她強調，若民進黨幹事長吳思瑤不澄清道歉，她將建議黨團拒絕繼續協商，以免之後又被人汙衊。

吳思瑤上午於社群平台發文提及，民眾黨會期末假照顧新住民之名，偷渡「縮短陸配入籍年限」之實，並改由制定《新住民基本法》下手，且麥玉珍更提出「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」的條文。

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吳思瑤說明，麥玉珍提案大剌剌觸動最敏感的國安神經，中配也可以因此適用外配的規定，入籍年限由6年改4年，不只如此，民眾黨在《新住民基本法》入法明定要成立「新住民委員會」，將成為以中國籍身分人士（依據新住民人口比例組成）主導的政府單位，跟「陸委會」平起平坐。

對此，黃珊珊表示，昨天在協商現場，她跟麥玉珍多次清楚表明第一條修正動議是因新住民團體的意見，台灣民眾黨忠實轉達相關意見並提出討論，並未堅持。

黃珊珊說明，新住民團體認為我國行政單位對於東南亞新住民與歐美人士的新住民常有差別待遇，希望在基本法中加註行政單位對待新住民的行政措施應一視同仁的精神，希望警察不要只常常去新住民的小吃店臨檢，在基本法內容中宣示平等對待精神。

黃珊珊也說，「這一條內容完全沒有任何問題，但被惡意扭曲後故意抹紅民眾黨」，吳思瑤應該很清楚，他們並沒有要在基本法中去動到其他法律，協商時她還特別要求內政部與行政院對待新住民之相關行政作為應基於平等精神，「事情就這麼簡單！」

黃珊珊提及，最後協商完成，麥玉珍不堅持法案的基本法名稱，勉強接受新住民權益保障法的名稱，也接受院長要求內政部提出專責機關的附帶決議，順利完成立法，「但是民進黨顯然只想對民眾黨攻擊，完全扭曲事實，汙衊台灣民眾黨，特此嚴正譴責！」

黃珊珊強調，民眾黨站在有利人民的這一邊，提出的法案均可受公評，但身為執政黨的黨團幹部，每天只想搞意識形態，連新住民基本法都可以扭曲事實惡意抹紅，製造對立衝突與仇恨，為的只是政黨利益或選舉利益，無助於未來國會的正常運作與協商；她也提及，若吳思瑤不澄清道歉，她將建議黨團拒絕繼續協商，以免之後又被人汙衊。

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