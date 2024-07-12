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新住民專法名稱協商通過！「新住民權益保障法」下週完成三讀

立法院朝野黨團今（12日）協商「新住民基本法、新住民權益保障法」草案。（記者李文馨攝）

立法院朝野黨團今（12日）協商「新住民基本法、新住民權益保障法」草案。（記者李文馨攝）

2024/07/12 22:22

〔記者李文馨／台北報導〕立法院長韓國瑜今（12日）召集朝野黨團協商攸關新住民權益的法案，歷經3小時討論，確定名稱為「新住民權益保障法」，會中通過附帶決議，內政部須於立法通過後一年內，成立專責一級單位，即與移民署平行的「新住民司」，統籌規劃推動新住民事務。草案預計下週一完成二、三讀程序。

立法院朝野黨團本會期多次協商「新住民基本法」、「新住民權益保障法」草案，但雙方就法案名稱、保障對象、專責機構如何設置等關鍵條文爭論不休。

針對法案名稱應定位為宣示行政政策方針的「基本法」，還是實際作為的「作用法」，內政部長劉世芳說明，若訂為新住民基本法，必須成立二級機關的新住民事務委員會，主管機關有待商議，曠日廢時；但若訂為「新住民權益保障法」，未來主管機關就是內政部，且有機會提升到「司」的層級，可立即啟動保障新住民權益工作。

陸委會副主委梁文傑表示，在台新住民中有65%是中配，且目前已經有「兩岸人民關係條例」、「港澳關係條例」，若把中港澳籍人士稱為新住民，並涵蓋在新住民基本法中，恐讓前述兩條例變成變成子法或作用法，未來會有扞格之處；他也提及，陸委會跟移民署長期負責中配照顧工作，「中國籍配偶其實不希望被稱為新住民，而是希望成為台灣人。」

經協商，國民黨團總召傅崐萁表示，無論法案名稱為何，都是為了實質照顧新住民，他建議在內政部下成立「新住民署」，有明確的招牌，大家看得到比較重要，民眾黨團副總召黃珊珊也表態不堅持，因此最後法案名稱訂為「新住民權益保障法」；不過由於現行組織架構「署」已經額滿，因此最後會中通過附帶決議，「本法立法通過後一年內，內政部成立專責一級單位」，也就是將成立與移民署平行的「新住民司」。

除了法案名稱，草案也擴大新住民定義，包含各國來台居留的婚姻移民、專業人士、技術移民和投資移民，保障對象也擴及新住民子女。此外，草案也設置新住民發展基金，除各級政府編列預算，推動辦理新住民家庭各項照顧服務事項，如有需求亦可向基金申請補助；同時也辦理維護新住民權益措施，包含通譯服務、提供新住民語言學習、保障勞動權益及媒體近用權等。

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