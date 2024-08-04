「Taiwan In」毛巾遭沒收、加油海報被中國球迷搶走…》麟洋配今爭金 我促法方維護觀眾安全

奧運羽球男雙「麟洋配」日前四強戰，發生女學生自製加油海報被搶走、觀眾持「東奧Taiwan In」毛巾應援遭現場保全沒收事件，引發國人關切。（資料照）

2024/08/04 05:30

〔記者梁偉銘、方瑋立／綜合報導〕前天巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」四強戰，一名楊姓女球迷自製寫有「台灣加油」的台灣形狀海報在現場熱情相挺，卻遭到蠻橫的中國球迷撕破搶走，有觀眾持「東奧Taiwan In」毛巾應援遭現場保全沒收，引起現場騷動。體育署長鄭世忠及駐法代表吳志中特地慰問這位在法國唸書的楊同學，並致贈台灣藍鵲吊飾、珍珠奶茶造型徽章。

外交部長林佳龍昨也表達遺憾，他已請吳志中向相關單位提出協助，並關心受害民眾，也向主辦單位反映現場保全搶奪國人的應援毛巾已過度執法。

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駐法代表處協助女學生報案

「很悲傷，但至少這次真的能讓世界看到，台灣在體育會場竟然會發生這種事情，血淋淋發生在眼前。」楊同學表示，上頭並沒有國旗等任何違規字樣，沒想到中國球迷居然會不滿當眾動手。

楊同學說，事發後鄭世忠、吳志中親自表達關心，收到紀念小物更讓她受寵若驚，「台灣加油，台灣不會被國際的壓力打敗。」

駐法代表處回應，已協助楊同學向警方報案，並譴責暴力行徑；並解釋在奧會規章內，大會賽場只允許攜帶參與國家、地區的國旗，我國旗雖不能使用，但沒明文規定禁止持有印著「台灣」字樣的周邊物品。

林佳龍表示，奧運是運動賽事的最高殿堂，選手在賽場上展現多年訓練的成果，觀眾給予掌聲與支持的同時，應該相互尊重，這也是奧運的精神。他表示，羽球男雙的金牌戰將在台灣時間的今晚登場，麟洋配將對上中國男雙組合，「我們一起集氣相挺，為台灣隊加油」。他也提醒駐法處要特別留意，並促請法方注意及維護決賽舉行時，場邊觀眾的人身安全。

外交部也聲明，惡意人士蠻橫搶奪國人物品的暴力行徑，嚴重違反奧運所代表的文明精神，悖離法治與侵害言論自由，駐法代表吳志中已親向受害人表達慰問，將洽請法方協助維護觀眾安全，防範類似事件再發生。

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