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後悔藍白合？ 柯：DNA差太多

關於藍白合，柯文哲昨坦言，「合作的合可以，合併的合我看就不同，DNA差太多了！」（記者李惠洲攝）

關於藍白合，柯文哲昨坦言，「合作的合可以，合併的合我看就不同，DNA差太多了！」（記者李惠洲攝）

2024/08/04 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前透露，柯在藍白合過程中有一絲絲後悔；對此，柯文哲昨坦言，「合作的合可以，合併的合我看就不同，DNA差太多了！」

民眾黨昨在高雄舉辦五週年黨慶活動暨黨代表大會，柯致詞時說，台灣民眾黨黨慶到高雄舉辦，是跨過濁水溪的第一次，也代表民眾黨深耕中南部的決心。柯指出，總統大選後，民眾黨已站穩台灣第三大黨位置，會繼續成長，目前繳黨費的已有兩萬五千多人；未來黨的組織架構會朝「去中心化、扁平化、e化」發展。

柯接受聯訪時，媒體問「陳佩琪發文說，在藍白合過程中，你好像有一絲絲後悔，會不會覺得沒有這段，民眾黨就超車變成第二大黨？」

柯文哲回說，當時在討論藍白合的時候，白的就先跑掉一半；等到藍白合破局的時候，藍的又跑掉一半，「我們有研究過，大概民調掉了兩次，就在這兩個階段」。

柯表示，他後來發現，「藍白合」如果是和平的和，就沒有問題，因為從現在在立法院來看，其實很多議案還是可以合作，「合作的合可以，合併的合，我看就不同，DNA差太多了！」

另對於陸委會公布的民調顯示，民眾黨政黨支持度僅剩六．二％；柯文哲認為，就政治實務經驗，民調的高低看每天政論節目罵得有多用力就知道 ，如果民調很低，民進黨不會每天花這麼大力氣，搞一大堆新聞來抹黑、攻擊民眾黨，「所以放心好了，看這個比看民調還準！」

此外，國民黨台北市議員鍾小平爆料，傳有民眾黨的台北市議員蠢蠢欲動，正與國民黨接觸。是否民眾黨有跳船潮？柯文哲回應「現階段你知道會跳到民眾黨的比較多啦！」

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