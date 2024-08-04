朱缺席座談會 藍中央委員開砲

國民黨中央黨部昨召集全體中央委員，召開「113年中央委員『座談會』」，由國民黨秘書長黃健庭負責主持。（讀者提供）

2024/08/04 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨召集全體中央委員召開「一一三年中央委員『座談會』」，由黨秘書長黃健庭主持，而非按慣例由黨主席朱立倫主持，總數一百九十名的中央委員，只有四十五人到場。中央委員孫健萍場外質疑，這場會議不是正式會議，而是史無前例的談話會，黨中央今年三月份推出組織改造，迄今尚未召開中央委員會正式會議予以追認，「一直拖下去是否要造成既定事實？」他批評黨中央推遲開會是不當的。

朱立倫昨前往基隆市參家推廣基隆美食活動，為遭遇罷免危機的國民黨籍基隆市長謝國樑打氣。對於部分中央委員質疑朱未親自主持，出席座談會的中常委鄭正鈐緩頰表示，黨主席的事情很多，朱到基隆市協助處理反罷免也算適當，最重要的是讓大家有管道可以暢通表達意見。

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中央委員李德維也不認為朱的缺席，意味黨中央不重視中央委員。他說，對於中央委員講的話，黨中央有沒有聽去進、做不做得到，才是最重要。

黨內人士認為，這次會議名稱開宗明義就只是中央委員的「座談會」，並非按以往中央委員會全體會議分別進行報告事項、討論事項、臨時動議、主席結論等流程進行，因此算是一次黨中央與中央委員的「溝通會」。

孫健萍則表示，國民黨必須健全化黨務組織功能，他一再主張應循往例在七、八月召開全代會以及正式的中央委員全體會議，黨中央這樣推遲延後召開會議是不當的。他認為，如果黨中央考量基隆市的罷免案，國民黨反而更應該如期在八月底、九月間把全代會移師到基隆市舉行，以全黨力量協助謝國樑才是正辦。

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