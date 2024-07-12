友邦馬紹爾國會議長率團訪台 將晉見賴清德總統

外交部政務次長田中光（右5）與馬紹爾群島共和國國會議長瓦西（Brenson_Wase）伉儷（左5、6），亞丁（Jack_Ading）參議員（右4）、海尼（Wilbur_Heine）參議員（左3）、羅亞客（Bruce_Loeak）參議員（右3）等訪團成員及馬國駐台大使卡蒂爾（Anjanette_Kattil）於機場合影。（外交部提供）

2024/07/12 21:21

〔記者吳哲宇／台北報導〕外交部今天指出，馬紹爾群島共和國國會議長瓦西（Brenson Wase）應我國政府邀請，11日到16日率團訪台，外交部政務次長田中光代表我國政府於訪團抵台時接機。

外交部說，訪團成員包含亞丁（Jack Ading）參議員、海尼（Wilbur Heine）參議員及羅亞客（Bruce Loeak）參議員等3位馬國政壇跨黨派國會議員。此行是瓦西議長上任後首次率團來訪，旨在促進台馬國會交流並深化兩國篤實邦誼，外交部表達誠摯歡迎。

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外交部指出，訪團在台期間將晉見賴清德總統、拜會立法院長韓國瑜、原住民族委員會主任委員曾智勇及台北市長蔣萬安，並接受外交部長林佳龍款宴。

外交部說，台灣與馬紹爾群島共和國邦誼篤睦，兩國共享民主、自由、人權等普世價值，長期在糧食安全、醫療衛生、基礎建設、氣候變遷調適、婦女賦權等領域密切合作，此行瓦西議長將與我方就上述議題深入交流，共同強化台馬夥伴關係。

外交部政務次長田中光（右2）代表我國政府歡迎馬國國會議長瓦西（左2）率團訪台。（外交部提供）

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