生成式AI恐危害人權 陳菊：技術進步更要確保人民不受侵害

「人權同行，AI無虞：AI X 人權趨勢論壇」今（12）日在政大公企中心舉行，人權會主委陳菊出席並致詞。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/12 11:43

〔記者施曉光／台北報導〕國家人權委員會今舉辦「人權同行，AI無虞：AI X 人權趨勢論壇」，國家人權委員會主委陳菊表示，國家人權委員會極促進台灣社會與國際人權接軌，其中一項就是關注AI浪潮下的人權保障，AI帶來便利，但也對「不利處境群體」帶來影響，今年聯合國人權事務高級專員辦事處發布「生成式AI相關的人權風險分類」，它依照「世界人權宣言」，指出生成式AI可能導致的人權危害，而在台灣我們也看到生成式AI的影響已經開始浮現。

陳菊舉例指出，生成式AI無形中逐漸取代個人、形成意見並持有自身觀點的能力，如果透過生成式AI製作假訊息，可能威脅網路使用者自由思想、表達意見的權利，因為生成式AI是在不了解訊息真偽的情形下閱讀資訊、做出判斷，企業可能以生成式AI取代勞工，導致失業率上升，部分職業及特定族群將面臨不成比例的失業風險。

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陳菊並指出，生成式AI也可能用於創作性影像，在未經對方同意下深度偽造（Deepfake）及製作性暴力題材，造成婦女及兒童面臨更高風險，更重要的是，兒童因為缺乏足夠的媒體識讀能力，無法辨識與自己互動的是機器還是人類，提高兒童受到負面影響的風險。

陳菊表示，聯合國人權事務高級專員辦事處強調，我們必須認識到生成式AI涉及的人權風險，並即時採取行動防範人權損害，而在台灣我們也看到生成式AI的影響已經開始浮現。

陳菊進一步指出，國家人權委員會在今年針對大專院校學生執行問卷調查，分析了803份樣本數，發現約75%的受訪者在與生成式AI互動時，曾提供個人隱私資訊，他們擔心自己的個人資訊或對話內容，可能被收集或洩漏給第三方，約61.7%的受訪者注意到生成式AI可能會產生不正確、歧視性或不適當的內容，並擔心這些內容可能導致假訊息散布或言論極端化，有近9成的人認為，生成式AI發展過程應透過多方對話，納入不同群體的意見，8成的人認為政府應該制定監管機制或指引。

陳菊說，有一位大學生在問卷中寫道，「生成式AI已經成為不可避免的新技術，無論如何都得接受它。然而，關鍵在於要讓使用者清楚地了解這種技術的優點和缺點，進而保障所有人的權利」，這句話反映了年輕一代對於未來的期望，也讓我們深感責任重大，不僅要推動技術的進步，更要確保每個人的基本權利不受侵害。

陳菊還說，參加本次論壇的澳洲人權委員洛林．芬利（Lorraine Finlay）曾說，「民主制度特別依賴於公民能夠獲取真實信息，以便可以做出知情決策」，雖然生成式AI可能引發隱私權和假訊息的疑慮，甚至威脅言論自由的核心價值，但她認為台灣身為民主自由國家的一員，也必須勇敢面對生成式AI所帶來的人權挑戰，她並相信AI的開發應以符合人性尊嚴及滿足人格自由發展為宗旨，並確保在AI的應用中，充分尊重與保障個人基本權利。

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