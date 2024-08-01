謝國樑到火車站哈腰問早糗被趕 黃暐瀚：幕僚該打屁股！

謝國樑近日一大早到基隆火車站發放「政績小手冊」，並對通勤到外縣市上班的市民一一鞠躬、揮手道早安。（圖翻攝自謝國樑臉書直播）

2024/08/01 22:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市長謝國樑陷入罷免危機，為催出反罷免票，謝國樑這幾天一大早就跑到基隆火車站開直播，向通勤族問早，結果昨天（7/31）發生被站方人員勸離的超糗畫面。媒體人黃暐瀚今天（8/1）直言，「謝國樑的幕僚，該打屁股了！」

為了力保市長大位，謝國樑近來動作頻頻，這幾天一早特地到基隆火車站發放「政績小手冊」，並對通勤到外縣市上班的市民一一鞠躬、揮手道早安，試圖塑造親民形象，一邊開直播與線上網友互動。沒想到昨天早上謝國樑再次到火車站，發生站方人員出現表明「台鐵須保持行政中立」，希望謝國樑到車站範圍外，直播因此中斷的超糗畫面，引發鄉民熱議。

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對此，黃暐瀚今天在臉書發文表示，「為什麼讓市長一個人去基隆火車站，還站在那邊鞠躬、問好、發文宣？如果不是為了『反罷免』，全台灣任何一位縣市長，會這樣天天早7去火車站直播鞠躬一小時間嗎？然而，『機關、學校、車站』（站體以內）都不可以有政治活動，往外到紅磚道可以，但從第一階樓梯開始起算就不行，這是市政基礎，不懂不行。」

「基隆市民36萬人，每天約有10萬人會搭車去雙北、外地上課上班。謝國樑上任市長之後，爭取台鐵加班車，直達南港、台北，這是政績，謝國樑應該是帶著議員、交通處長跟駐地記者，大大方方地去基隆火車站視察交通，並詢問市民反應才對，怎麼會自己一個人，跑去火車站鞠躬問早安，弄到被台鐵人員『驅離』呢？」

「另外，基隆長年下雨，一年要下199天（戶外活動不方便，市民情緒也容易憂鬱），謝國樑打造室內『兒童樂園』，提供年輕爸媽帶孩子遊憩的場地，身為『小愛爸爸』，要打造『有愛城市』，基隆那邊變得更有愛了？開直播，拍短影片，帶大家去看看啊！ 絕對比印手冊宣傳更有效果，也更省錢。」

「最後，基隆廟口夜市過去常有人邊吃邊丟，謝國樑上任之後，增設行人垃圾桶，方便遊客使用，也減少環境髒亂。市長找時間去吃夜市，大快朵頤之際，也宣傳了基隆的觀光。」黃暐瀚直言，「『宣傳市政』就是降低市民罷免意願最好的手段，不是去車站（傻站）鞠躬，謝國樑的幕僚，該打屁股了！」

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