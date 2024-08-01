《零日攻擊》遭國民黨批渲染危機 王定宇：讓台灣危險的是中國！

台劇《零日攻擊》遭國民黨批評是在渲染台海危機，王定宇直言尊重創作者不難，況且台灣面對的真正威脅是中國，不是一齣戲劇。（資料照）

2024/08/01 23:30

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕耗費鉅資拍攝的重磅台劇《零日攻擊》前導片曝光後，引發台灣社會關注與熱議，但國民黨人卻稱該劇是在渲染台海危機、是民進黨認知作戰，遭致網友批評。綠委王定宇今天（8/1）直言，台灣面對的真正威脅是中國，不是一齣戲劇！

描寫中國解放軍武力犯台的《零日攻擊》未演先轟動，沒想到國民黨立委李彥秀昨天（7/31）發文質疑，今年國際觀光客慘淡，中客來台又遙遙無期，觀光已淪「慘業」，結果台灣自己還在大肆渲染台海危機，只會讓外國旅客卻步，「國際觀光客會將『戰場』作為觀光首選？」前中廣董事長趙少康也跳出來批評，稱此劇在明年推出，到時候要選縣市長、縣市議員的人都會藉由該劇來抹紅對手。顯然是民進黨為了選舉的認知作戰。

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對此，王定宇今天受訪時表示，政治人物學會尊重創作者、學會尊重各種戲劇的表現並不難。他強調：「現在讓台灣真正面臨困難、危險的是中共的窮兵黷武，怎麼會是一齣戲呢？如果一齣戲把這件事情演出來，我們以為遮住眼睛不要看這齣戲就沒事的話，那才是真的危險！我覺得不管什麼政黨，對於創作者、戲劇的展現多一點尊重，至於台灣面對的威脅，它是真實存在的，不會因為有沒有這齣戲它就不存在。」

網友也紛紛在痛批，「又扯民進黨、又是民進黨的錯！每次都事件都有民進黨的局，KMT你們到底煩不煩啊？」、「什麼腦殘邏輯，美國電影片天天殺人放火、殭屍、外星人，那沒人敢去美國了嗎？」、「所以共機繞台是配合民進黨宣傳？」、「國民黨可以換劇本嗎？每次只要不合他們的意，都是扯民進黨，毫無邏輯的說都是民進黨的錯」、「演到內應怕了啦」、「內鬼完全不演了！」

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