8/7接回金門釣客！滯中5個月終回家 胡母激動：這天終於等到了

金門籍立委陳玉珍（右1）表示，將於8月7日再陪同胡母（右2）前往中國，這次準備接回胡姓釣客。（資料照）

2024/08/01 22:23

〔記者吳正庭／金門報導〕金門籍立委陳玉珍今天表示，有關協調金門胡姓釣客返回金門的時間，在與中國有關方面取得共識後，預計8月7日一早出發，陪同家屬前往中國將胡姓釣客接回金門。胡姓釣客母親得知後心情激動地表示，「這1天終於等到了」。

胡母是從友人處得知，陳玉珍準備在8月7日帶胡家一起去中國接胡姓釣客返家，「如果是真的，心裡的那塊大石頭終於可以放下了」。沒多久，胡母就接到陳玉珍傳來訊息表示，7日要帶胡母去接兒子回來，胡母說，全家知道這個消息都很高興，也很激動。

請繼續往下閱讀...

陳玉珍說，7日將陪同家屬前往中國將胡姓釣客接回來，讓這段期間金門海域發生的大小事件都能順利解決，最後共同迎接開放中國觀光客來金門觀光旅遊的好消息。

陳玉珍說，圓滿解決2月14日中國快艇越界金門海域翻覆案善後事宜後，緊鑼密鼓接續與中國有關單位協調金門胡姓釣客返金的時間。經過協調，她將於8月7日陪同家屬將胡姓釣客接回來，讓這段期間金門海域發生的大小事件都能順利解決，最後共同迎接開放陸客來金門觀光旅遊的好消息。

她說，「修合無人見，存心有天知」，她相信近期以來在金門海域發生的大小風波，如今都能夠逐一解決，各方都盡最大努力與善意，讓事情得以圓滿。她深切期盼未來兩岸對於攸關人民生計及人道的問題，大家能夠持續多點善意，多往前走一點，讓兩岸關係往和平方向發展，對於穩定台海局勢，絕對有正面的助益。

陳玉珍說，今年3月，金門兩名釣客出海釣魚，因迷航至泉州海域，被中國海警尋獲滯留。事情發生後，她便與中國台辦進行溝通協調，事發5天後，其中1位釣客順利返回金門，胡姓釣客因被查出具現役軍人身分，遭中方滯留至今。

她說，該起事件因發生在「0214事件」兩岸談判破裂之後，兩岸氣氛非常差，使得她不論是5月間在北京與國台辦會談或是6月間在海峽論壇再向國台辦有關人士請求讓胡姓釣客返金時，對方均回應等「0214事件」妥善處理後再說。

陳玉珍無奈表示，「0214事件」不僅讓胡姓釣客滯留迄今，也影響中國還未開放中客到金門觀光。如今「0214事件」順利圓滿解決，她隨即與中方有關單位聯繫，轉達胡姓釣客家屬的焦急心情，盼儘速讓胡姓釣客返金。

陳玉珍說，不論是「0214事件」或是胡姓釣客遭滯留，兩岸雙方都應該秉持同理心與人道關懷；她強調，「不論是金門鄉親滯留在中國，或是中國人民在金門海域不幸罹難，大家都希望各自能趕快回自己的家鄉」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法