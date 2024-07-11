鄭文燦收押禁見 藍委吳宗憲肯定專業：切莫忽視政治力影響

國民黨立委吳宗憲肯定鄭文燦涉貪案檢、調、審的專業，但提醒，在判斷貪瀆案件時，切莫忽視政治力的實質影響。（資料照）

2024/07/11 20:06

〔記者劉宛琳／台北報導〕前海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪，獲兩次交保，桃園地院今天召開第3次羈押庭，最終裁定羈押禁見。國民黨立委吳宗憲發文說，肯定本件檢、調、審的專業，但請在判斷貪瀆案件時，切莫忽視政治力的實質影響。

吳宗憲在臉書發文說，檢方對鄭文燦的羈押聲請被二度駁回，甫經地院裁定收押禁見，高院裁示鄭文燦的實質影響力，有其道理。

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吳宗憲說，連路人都知道鄭文燦是「大阿哥」，這個外號一聽就知道絕非常人，否則怎麼可能在極短時間用極少見的2000元大鈔來湊出500萬的交保金？離開桃園市市長職位才1年多的鄭文燦，他的人脈、資源就都無法再協助介入影響本案了嗎？換句話說，真的「難認有羈押必要性」嗎？

吳宗憲說，鄭文燦前幾年當選新潮流組成的協會理事長，在此其中的成員臥虎藏龍，例如「兩岸國際」召集人是現任陸委會副主委梁文傑，「憲法法制」召集人就是此次幫鄭文燦訴訟律師鄧翊鴻，更何況中央政府上至總統，下至各部會首長，哪裡沒有新潮流的影子？政治人物和政黨的影響力，從來就不容小看。

吳宗憲說，在司法界打拚了幾十年，我國司法人員的辛苦和專業我從未有所質疑，但是現在踏入了政壇，卻是更深入地看到了我國政治勢力的影響力有多龐大，派系勢力盤根錯節、政治的觸手無孔不入，而這些都是無法直接呈現在承審法官的卷證中。但是，它的影響就不存在嗎？卷內沒有，就沒有關說？就沒有施壓？司法界的亂象也已經給了台灣人民明確的否定答案。

吳宗憲說，尤其貪瀆案件，是情節複雜、結構性共犯的犯罪類型，具有高度隱密性，不易從外界窺視犯罪全貌，極需辦案經驗豐富，更需要對於官僚體系文化、政商關聯性有敏感度的司法官處理。

吳宗憲指出，實質影響力，更不應限於是否在職，像公務員服務法第16條，有規範「旋轉門條款」，3年內不得從事與原任職職務具密切關係之行為，就是為了迴避無形的影響力，也在在證明政商關係、人際往來，不會因為一離職就切斷。

吳宗憲說，強調無罪推定，目前都是羈押必要性的論述，寫這篇文的初衷，是肯定本件檢、調、審的專業，但請在判斷貪瀆案件時，切莫忽視政治力的實質影響。

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