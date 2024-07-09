海軍爆共諜案 國防部：中共對台滲透威脅不亞於飛彈機艦

國防部發言人孫立方上將昨日表示，近年中共對台的滲透，確實對國軍形成相當嚴重的威脅，這種威脅程度不亞於飛彈、機艦。 （資料照）

2024/07/09 19:05

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍爆出共諜案，媒體報導，前海軍陸戰隊士官陳毅閔，因沉迷網路遊戲，積欠鉅額債務，2022年間透過網路廣告找借貸，遭中共情治人員「張先生」吸收，4度交付海軍陸戰隊相關機密資料，獲利17萬餘元，被依國安法、貪污等罪起訴。對此國防部發言人孫立方少將今日表示，中共對台滲透對國軍形成嚴重威脅，程度不亞於飛彈、機艦，而近年很多共諜案是由內部發覺，包括官兵檢舉、保防機制的運作，凸顯反滲透教育的成效。

國防部今日召開「漢光40號實兵演練」暨「萬安47號演習」說明記者會，媒體詢問有關海軍共諜案一事，孫立方說明，該案已進入司法程序，此案是部隊保防官兵在執行反情報過程中發現的異常狀況，發現後便立即通報國安團隊並綿密合作。

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孫立方說，近年中共對台的滲透，確實對國軍形成相當嚴重的威脅，這種威脅程度不亞於飛彈、機艦。也因此，國軍在保防教育及反情報機制均加強與國安團隊的聯防機制。近年有很多共諜案其實是由內部發覺，包括官兵檢舉、保防機制的運作，已凸顯反滲透教育的成效。

孫立方說，有關立委或外界提到官兵財務管理等金流問題，國防部確實發現要持續加強，所以近年國軍也有強化對官兵理財教育的觀念教育，目的就是希望積極避免官兵落入敵人陷阱。

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