說一套做一套？葉元之沒準時到議場有理由 網酸：藍色巨嬰！

國民黨立委葉元之被點名19日上午9點院會開議未到場，宣稱自己人就在立院內開協調會，遭綠委吐槽。（資料照）

2024/03/19 18:33

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院上週五（15日）下午院會總質詢，由於部分立委臨時改書面質詢，多名立委唱名3次未到，院長韓國瑜提早宣布「休息」，民進黨立委抗議被「沒收質詢權」，進一步引發藍綠陣營交火。今天（19日）有綠委披露今日院會出席狀況，並點名國民黨立委葉元之9點開議後未到場，葉元之隨即貼行程反駁，稱自己當時人就在立法院，結果遭網友酸爆。

15日立院施政總質詢，下午議程2點30分開會，民進黨立委陳亭妃臨時改書面質詢，國民黨立委羅明才未到場，韓國瑜未等下位質詢立委（綠委洪申翰）到場就一路唱名並宣布院會休息，導致多位綠委無法質詢，民進黨團隨後痛批韓國瑜沒收質詢，要求道歉。但國民黨團反嗆洪申翰自己遲到，下午2點半開議本來就應該準時在議場坐好。連日來雙方針對此事交火不斷。

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洪申翰16日曝光當天行程，表示自己15日原定下午3點進行經濟組的總質詢，當天中午12點就在立院研究室做準備，從未離開立院，在這期間關於同黨立委陳亭妃或藍委羅明才總質詢的更動，他都沒有收到通知，因此沒能提早到議場，「藍營網路部隊現在在帶風向，說是我『遲到』，這真的太可笑了！」

而今天立法院會繼續邀請行政院長陳建仁進行施政總質詢，綠委林楚茵上午披露院會出席狀況，指議場內絕大多數皆為空位，質疑「國民黨委員坐在哪？」被點名9點開議後未到場的藍委葉元之，今下午在臉書和Threads透露行程，稱今早9點他在立院中興大樓的研究室開協調會，「而且我今天早上有請助理一直緊盯議場的狀況，也有去了解在我之前質詢的立委質詢時間，所以我在10點半左右順利總質詢囉！這樣懂了嗎？綠色巨嬰，如果是我自己出包，我也不會去院長室亂的！」

不過葉元之的說詞隨即引來綠委吐槽。民進黨團幹事長吳思瑤在貼文底下留言，「那一樣啊！上週五的民進黨立委都是在立院內啊。藍能綠不能？」；林楚茵也質疑，「奇怪ㄟ！國民黨立委就可以在研究室？民進黨委員上週五在研究室就是遲到？」其他網友也紛紛酸，「國民黨的標準不是一早就要在現場待命？」、「你未到就是苦民所苦，其他人沒到就是好吃懶做，你真的好棒棒」、「你們自己說的喔，沒在現場就是遲到，現在又有理由，都給你們說就好了，藍色巨嬰！」

另外，針對藍營宣稱上週五院會議程下午2點30分開議，本來就應該準時在現場待命，林楚茵今天下午再透過臉書曝光議場下午2點半的現場畫面，可以看到到場人數寥寥無幾，狠酸「國民黨團說『個人質詢兩點半開始，就要準時坐在議場內，不然就算遲到』的標準！那國民黨的立委們在哪裡？這是我今天兩點半時準時坐在立法院議場內的第一手畫面，今天下午是交通組質詢，接下來要質詢的國民黨委員葛如鈞、邱鎮軍有在現場嗎？國民黨還在睜眼說瞎話嗎？」

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