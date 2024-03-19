呂秀蓮促319槍擊案重啟調查 拜會司法委員會籲藍綠放棄成見

前副總統呂秀蓮（前）19日拜訪立法院司法及法制委員會輪值召委吳宗憲（後右）、鍾佳濱（左），以及民眾黨立委張啟楷（後中）等人，籲請依「319槍擊事件真相調查特別委員會條例」行使職權。（記者廖振輝攝）

2024/03/19 15:50

〔記者林欣漢／台北報導〕前副總統呂秀蓮今日下午赴立法院拜會司法及法制委員會召委吳宗憲、鍾佳濱，呂秀蓮指出，20年前319槍擊案爆發，因為在投票前一天，朝野對立、模糊焦點，全部在探討前總統陳水扁是不是自導自演，反而讓真相模糊至今20年，她當年60歲，現在80歲了，不能再期待另一個20年。希望立法院根據「319槍擊事件真相調查特別委員會條例」，重啟調查，也期盼藍綠超越黨派，放棄過去錯誤的成見，面對319的真相。

呂秀蓮表示，「319槍擊事件真相調查特別委員會條例」規定，只要該案真相未明，調查委員會都要繼續運作，呼籲立法院督促檢調單位，公布所有該案偵辦的相關檔案，以供相關當事人查對。目前她所有的資料都在3年前送交監察院國家人權委員會，呼籲立法院向監察院國家人權委員會調閱相關資料，並了解調查情形，希望立法院司法及法制委員會，在兩位召委指導下，朝野不分黨派，只求真相，也利用該案來確立台灣的確是司法正義的國家，希望司法委員會敦促法務部針對該案重啟調查，並追究過去20年的司法怠惰。

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吳宗憲說，會把相關訊息帶回委員會及黨團，做嚴謹的討論，自己也會竭盡所能，提出相關建議及想法，希望能夠有妥適的辦法研擬出來。國民黨的立場，絕對是希望把事實攤開來，水落石出，更希望在大家的努力下，讓國人對司法產生高度信任。

鍾佳濱表示，雖然自己是司法委員會召委之一，但本週是由吳宗憲輪值主席，相關程序的安排會配合吳宗憲，若有其他安排也都尊重，當然希望經過20年後，該案在國人矚目下說不定有更進一步讓大家釐清、檢視、還原甚至解答心中的疑問，這也是呂副總統的本意及初衷。自己也會審慎研究，在必要時提由黨團，循黨團共同協商的方式，由司法委員會看該如何處理。

最後呂秀蓮指出，現行總統副總統選舉罷免法規定，只有總統候選人於選舉投票日前因故死亡，才需停止並重新選舉，但不包含副總統，如果總統候選人當選，但是副總統不幸遇難，只要在3個月內提名並經立法院通過即可，這是一個不合時宜的立法漏洞。

對此，國民黨立委羅智強表示，呂副總統提到的暗殺疑慮，他承諾會提案交司法及法制委員會討論，看是否有需要補強的地方。

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