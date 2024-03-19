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今年稅收超徵將普發現金？ 陳建仁：歲入歲出若有盈餘先還債

行政院長陳建仁19日出席立法院施政總質詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

行政院長陳建仁19日出席立法院施政總質詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

2024/03/19 12:21

〔記者陳政宇／台北報導〕財政部上月公布2023年超徵新台幣3860億元，金額創史上第3高，立委關注是否還稅於民、普發現金。行政院長陳建仁今（19）日說明，歲入歲出若有盈餘，首先要還債，再考慮政府有哪些項目需特別幫忙，例如補貼台電、勞保、健保也算是還稅於民。

立法院會今繼續邀請陳建仁進行施政總質詢。國民黨立委王鴻薇質詢時指出，根據財政部資料全國賦稅收入實際金額，皆超過該年度預算預估3000億元以上，蔡政府執政8年超徵逐漸升高，總共超徵1兆6635.9億，這是20年少有現象，預算評估失準的問題，不能再只是相關單位的自律。

因此，王鴻薇表示，她將提出「超徵警戒線」修正法案，未來只要超徵超過3000億元，立刻啟動還稅於民，將超收的錢還給人民，且每年超徵稅收將讓台電、勞健保、地方政府進入搶錢大戰，這些納稅錢分配每年都要吵一遍，一個財政健全的國家怎能有這種「常態」，顯見我國財政紀律急需整頓。

陳建仁答詢表示，歲入歲出如果有盈餘，首先要用於還債，債務還本很重要，接下來再考慮政府有哪些項目需要特別幫忙，例如補貼勞保、台電、健保等等。

陳建仁強調，他認同預算編列應該要更精準，但前幾年因為全球供應鏈改變，台灣經濟相較其他國家好，所以2022年稅收超徵5000億元可普發現金，但今年的情況可能沒有辦法達到那個幅度。

主計長朱澤民補充說明，2023年歲入歲出剩餘是2760億元，但依法必須提列歲入的5%還債，應此要提列1260億元，剩餘大約1500億元，仍須經審計部審定後才能運用，目前今年沒有還稅於民的規劃。

陳建仁也提到，補貼台電、勞保、健保，也算是還稅於民。不過，王鴻薇反駁說，這不一樣。

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