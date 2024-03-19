轟太陽花成名者變成民進黨形狀 徐巧芯：剩黃國昌還在監督執政黨

國民黨立委徐巧芯今受訪時表示，還在監督執政黨的人是黃國昌，其他人已經變成民進黨的形狀。（記者林哲遠攝）

2024/03/19 11:02

〔記者林哲遠／台北報導〕太陽花學運十週年，經民連等公民團體昨日於立法院外舉辦晚會活動，當時以國民黨青年團長身份，逆風「挺服貿」的徐巧芯，如今成為國民黨立委。徐今日在立院受訪時痛批，當時從太陽花學運成名的人成為了詐領助理費的、私德不檢點的、販毒的、賣淫的，看到昨天許多支持者在羞辱民眾黨立委黃國昌，但仍在監督執政黨的人是黃，其他人卻變成民進黨的形狀。

徐巧芯表示，景物依舊人事已非，還是這個立法院，但是人已經大大不同，過去他們是以監督執政黨為論述的最大利基。國民黨也有一些做得不夠好的地方，後來也失掉了執政權，也努力要贏回人民認同。

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徐巧芯批評，這些太陽花學運的人或許是成名太早，忘記人民對他們的寄託，從監督者的角色變成被執政黨慣養的角色。她列舉，有領9萬到領11萬的、詐領助理費的、私德不檢點的、有販毒的、有賣淫的，這讓社會覺得哀傷。

「他們過去打著年輕大旗，卻在成名後還給人民是這樣的結局。」徐巧芯抨擊，當時林飛帆所說的先立法再審查，只看到林在民進黨成為高官，卻忘記了初衷。

徐巧芯更提到，昨天看到有部分太陽花學運支持者在立院門口不斷羞辱黃國昌叫他出來滿幽默的，還在監督執政黨的人是黃國昌，其他人已經變成民進黨的形狀。

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