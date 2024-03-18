太陽花10週年 李忠憲：所有人的行動都在塑造台灣未來！

大批學生和民間團體2014年3月18日這天突破立法院側門的警力，衝入立法院議場，現場一片混亂，並與警方發生推擠衝突。（資料照）

2024/03/18 23:42

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（18日）是318太陽花運動10週年，成大教授李忠憲發文回顧當年點滴，直言「我們從318學到，無論是在政治舞台上，還是在日常生活中，我們都一直在共同編織著共同的未來。大家應該繼續參與，持續貢獻於所信仰自由民主的理念，每個人的行動都是在為了塑造台灣成為一個更好的社會，貢獻一份力量。」

李忠憲18日在臉書發文表示，「今天是318的10週年紀念日，很多人認為318是白忙一場，也有一些前輩認為318的年輕人，因為很快就投入政治的領域，不像野百合世代經過較長的時間醞釀，許多都曇花一現，當然看到最多的就是在罵黃國昌的。但無論如何318改變了台灣的命運，馬英九執政的最後就是要想辦法弄一些『即使政黨輪替也不可逆的事情』，『服貿』就是在這樣背景之下的產物，後來的『紫光』更是影響台灣命運的重大關鍵。」

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「10年前的318發生那一刻，因為我家中沒有電視，根本不知道發生什麼事情，那一天我還在很開心自己有一篇期刊論文被接受。後來朋友的原因，在321的時候寫了一篇有關於資訊安全影響國家安全的問題，接著共同發起反服貿二類電信的連署，負責平台的任務。因為這個契機讓我有機會加入『奇遊團』，成功反對紫光併購研發科（聯發科），連小額入股都擋下來，使得台灣的半導體產業在中美貿易大戰之後，可以站在美國大聯盟的陣營，算是件非常重要的事情。後來因為累積的這些經驗、聲譽和力量，也成功擋下數位身分證、免於台灣走向和中國一樣數位獨裁監控的未來。」

李忠憲說：「有些人喜歡稱我為綠營的學者，我並不覺得我是，我做的事情有很多方向跟民進黨比較接近。但不管是二類電信、紫光或數位身分證，這些運動如果失敗，不管什麼政治立場的每一個人都會深受其害。在318之前，許多人或許相信他們掌握著自己的命運，認為個人的決定和努力是形塑未來的關鍵。然而，隨著318運動的發展，我們看到了一個更加複雜的圖像。運動中的共鳴和集體行動凸顯了社會力量如何影響個人的命運，甚至改變了整個國家的歷史軌跡。政治人物的崛起、政黨的輪替，這些都是社會力量共同作用的結果，而不僅僅是個人努力的結果。」

他表示「，這並不是說個體沒有能力或責任去影響自己的生活，但318的教訓是，我們的命運同時也被社會的結構、歷史和集體行動所塑造。即便像我是教授這樣的個體，在318之前和之後似乎身份未變，但所處的社會背景、學術環境和政治氛圍卻可能發生了劇烈變化。在看似不變的表面下，社會的每一次潮流和運動都在塑造我們的命運。個人與社會不是對立的，而是互相影響、共同塑造彼此的未來。」

最後李忠憲直言，「318不僅是一個歷史事件，它也是一面鏡子，反映了我們作為社會成員的角色和責任，以及我們共同創造的未來。不要為了幾個垃圾人而忽略了318真正的意義，這跟馬拉松是否在終點線被關門一樣，實際上跑完了42公里，這才是真正重要的事情。我們從318學到，無論是在政治舞台上，還是在日常生活中，我們都一直在共同編織著共同的未來。大家應該繼續參與，持續貢獻於所信仰自由民主的理念，每個人的行動都是在為了塑造台灣成為一個更好的社會，貢獻一份力量。在紀念318十週年之際，重新承諾我們對社會共同體的責任和參與，並且記住台灣每個人的行動和決定，都在塑造這塊土地共同的未來。」

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