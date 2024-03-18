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內政委員會通過臨時提案 成立數位身分證換發調閱小組

國民黨立委許宇甄。（圖由許宇甄國會辦公室提供）

國民黨立委許宇甄。（圖由許宇甄國會辦公室提供）

2024/03/18 14:24

〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨立委許宇甄今（18）日於立院內政委員會關注數位身分證暫緩換發議題，並提出臨時提案，建請內政委員會針對「數位身分證換發政策及預算執行」一案成立調閱專案小組，儘速釐清真相、追究相關失職人員責任，經在場立委討論後，未經表決即通過。

針對數位身分證暫緩換發議題，行政院長陳建仁5日說，工程會與廠商協商後達成協議，金額希望能在新台幣2.8億元以下；內政部長林右昌也說，2億多元已經是最好的結果。

許宇甄質詢時指出，內政部針對新式身分證換發計畫，在民國109年到112年累計編列8億6504萬元，累計執行數7億1223萬元，且中央印製廠也編列4億1804萬元，如果再加上這筆2.8億元的和解金，為了數位身分證共計支出14億1028萬元，她質疑，林右昌日前受訪時說賠償2.8億元「已經是最好結果」，是在誤導民眾。

林右昌答詢指出，當初要仲裁的賠償金額是10億元，後來賠償金額從10億降到2.8億元，是這1、2年共同努力協調的結果。

許宇甄接著指出，內政部在113年度預算仍編列6375萬元的「支付新式身分證印製設備暫停執行之必要費用」。林右昌解釋，因為機器仍需維護、維持良好狀態，此費用是最低的費用，且換發計畫沒有中止，是暫停。

林右昌說明，當初此案有兩個決議，分別為成立專責獨立機關，與要有個資專法，如果計畫重新啟用後，這些機器設備、耗材一定可以用，這是從總統馬英九時期延續下來的延續性政策。

林右昌也於答詢立委王美惠時解釋，數位身分證政策暫緩，主要是因為社會對資訊安全有較高的要求，過去認為推動數位身分證是智慧國家的象徵，但後來社會上有不同聲音。

此外，國民黨立委徐欣瑩也提出臨時提案，要求內政部1個月內針對數位身分證政策，提出檢討與未來策略方向報告，經表決後通過。

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