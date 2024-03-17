援烏救護車上戰場搶救影片曝光 軍民大讚：烏克蘭愛台灣

伸仁紡織董事長白璨榮募得的救護車等救災車輛跨海馳援烏克蘭，在前線戰場上搶救傷患，當地軍民PO影片大讚台灣幫助的救難車拯救很多人的生命，感謝台灣伸出援手。 （圖由白璨榮提供）

2024/03/17 13:22

〔記者湯世名／彰化報導〕烏俄戰爭進入第2年，台灣人道援助持續進行中，彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮先後募得140輛救護車、消防車等救災車輛跨海馳援烏克蘭，在前線戰場上搶救傷患，當地軍民PO影片大讚稱，台灣幫助的救難車拯救很多人的生命，感謝台灣伸出援手，「烏克蘭愛台灣」。

繼去年先後將募得的48輛、38輛各式救災車輛跨海馳援烏克蘭後，白璨榮今年元月第3波捐贈54輛退役的消防車、救護車等各式救災車輛，總計這3波共捐出140輛救災車馳援烏克蘭，救災車輛極度缺乏之際，這些救災車輛正好補足缺口，讓烏克蘭民眾看到來自台灣最真誠的人道救援。

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台灣捐贈的救災救難車輛搶救畫面陸續曝光，繼之前中彈的烏克蘭士兵躺在救護車內接受治療，該輛車印有「愛心形」的台灣與烏克蘭的國旗，昨天烏克蘭當地軍民又PO出影片，台灣捐贈的救護車、皮卡車與四輪傳動車等救災救難車輛在前線運輸物資與人力，軍民還感謝台灣的幫助，他們取得的救難車幫助拯救很多人的生命。

白璨榮說，烏俄戰爭進入第2年，烏克蘭百姓流離失所，物資極度缺乏，這3波募得的140輛救災車輛都投入在烏克蘭戰場上，發揮救援效果，讓台灣國旗隨著救災車前進烏克蘭，用行動做到大愛無國界。

伸仁紡織董事長白璨榮募得的救護車等救災車輛跨海馳援烏克蘭，在前線戰場上搶救傷患，當地軍民PO影片大讚台灣幫助的救難車拯救很多人的生命。 （圖由白璨榮提供）

伸仁紡織董事長白璨榮募得的救護車等救災車輛跨海馳援烏克蘭，在前線戰場上搶救傷患，當地媒體報導感謝台灣伸出援手。 （圖由白璨榮提供）

伸仁紡織董事長白璨榮募得的救護車等救災車輛跨海馳援烏克蘭，在前線戰場上搶救傷患。 （圖由白璨榮提供）

來自台灣的140輛救災救難車輛跨海馳援烏克蘭，在前線戰場上搶救傷患。 （圖由白璨榮提供）

來自台灣的140輛救災救難車輛跨海馳援烏克蘭，在前線戰場上搶救傷患。 （圖由白璨榮提供）

來自台灣的140輛救災救難車輛跨海馳援烏克蘭，在前線戰場上搶救傷患。 （圖由白璨榮提供）

烏克蘭當地軍民PO影片大讚稱台灣幫助的救難車拯救很多人的生命，感謝台灣伸出援手。（圖由白璨榮提供）

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