勇敢走下去！蘇治芬18日起展開6天徒步謝票

蘇治芬立委連任失利，臉書發文安慰支持者「不要灰心，勇敢走下去」。（資料照，記者林旻臻攝）

2024/01/16 17:55

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣海線立委蘇治芬下屆連任失利，也是民進黨在濁水溪以南唯一丟失的一席，令許多綠營支持者震驚、不捨，蘇治芬今日在臉書發文安慰支持者不用傷心，她從18日至23日連續6天，將走遍海線11鄉鎮徒步謝票，「不要灰心，勇敢走下去」。

蘇治芬表示，「不要灰心，我敬愛的鄉親們，落選沒有讓我掉一滴眼淚，所以不要讓我看到，你很傷心的眼神，因為我們還是要勇敢的走下去」。

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蘇治芬提到，感恩大家的扶持，尤其是農民、長輩、少年青農朋友的疼惜與支持，她選擇從「水林番的故鄉」通天府集合出發，「看到我時跟我比個讚，說聲台灣加油！彼此安慰要勇敢的走下去，台灣還有很多的事要我們努力」。

蘇治芬說，雲林的黑金政治日漸擴張，甚至越來越會偽裝進入日常，「2024年在路上，有路咱沿路唱歌，無路，咱就蹽溪過嶺；堅持貨真價實的民主、自由是我們的信仰，雲林家鄉是我們的最愛，一起走下去吧」。

許多支持者紛紛留言「妳是個好委員，妳做的很好了」、「感受到委員對鄉土的熱愛與憂心，真的很不捨，謝謝您為雲林的犧牲奉獻，委員加油」、「全程相廷陪伴」、「雲林還是需要委員」。

開票當天，許多支持者守在北港競選總部，對於蘇治芬落選感到震驚不捨。（資料照，記者林旻臻攝）

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