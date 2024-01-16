《支持賴勝選 為何分裂投票？》綠營：選前謠言攻勢 讓蘇治芬落選

2024/01/16 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕總統及立委選舉，民進黨總統候選人賴清德在雲林縣的得票率，輾壓國民黨候選人侯友宜超過十五％，卻出現蘇治芬意外落選，選民支持綠營為何分裂投票？成為選後政壇熱議焦點。

下屆總統大選賴清德在雲林縣獲十六萬九五一六票，得票率四四．五四％，侯友宜獲十一萬一六三三票，得票率二九．三三％，柯文哲獲九萬九四七○票，得票率二六．一三％，賴的得票率輾壓侯達十五％，綠營表現並不差。

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賴清德雲林競選總幹事林廉貴表示，賴清德在雲林縣得票率高過嘉義市的四三．二六％，甚至在侯友宜的故鄉嘉義縣，賴得票率四七．六九％，也只比雲林縣多出三．一五％，成績不錯。

雲林縣信賴台灣姊妹會總會長蔡秋敏表示，雲林縣長張麗善說「藍白讓賴在雲林掉了八萬票」，計算基準根本錯誤，今年是三組人馬的比拚，為何不說，這次侯友宜在雲林得票比四年前韓國瑜得票還少了二萬票。

至於雲林縣出現濁水溪以南唯一藍營區域立委，蘇治芬意外落選的原因。林廉貴認為，競選對手選前謠言攻勢，包括虎尾要設飛彈基地、蘇未爭取地方建設、以及沿海太陽能光電板大量設置等，都是讓支持者猶豫的原因，這些謠言可能導致蘇的落選，令人惋惜。

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