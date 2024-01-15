蘇治芬怎麼輸的？雲林「不敗女神」意外落馬 地方仍熱議

「雲林政壇不敗女神」蘇治芬（右）這次在雲林縣海線立委選戰中意外落馬。左為雲林縣議員蔡岳儒。（資料照，記者林旻臻攝）

2024/01/15 13:26

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕總統及立委選舉結束，民進黨在雲林縣的總統得票率直接輾壓國民黨超過15個百分點，「雲林政壇不敗女神」蘇治芬卻在海線立委選戰中意外落馬，蘇為何會輸？成為近日政壇熱議焦點。

這次總統大選賴清德在雲林縣獲得16萬9516票，得票率44.54％，侯友宜獲11萬1633票，得票率29.33％，柯文哲獲得9萬9470票，得票率26.13％。

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賴清德雲林競選總幹事林廉貴表示，賴清德在雲林縣得票率高過嘉義市的43.26％，甚至在侯友宜的故鄉嘉義縣，賴清德得票率47.69％也只多了3.15個百分點，成績相當不錯。

雲林縣信賴台灣姊妹會總會長蔡秋敏表示，雲林縣長張麗善說「藍白讓賴在雲林掉了8萬票」，計算基準根本錯誤，今年是3組人馬的比拚，為何張麗善不說這次侯友宜在雲林得票「比4年前韓國瑜慘，少了2萬票」。

選舉結果，雲林縣出現濁水溪以南唯一的藍營區域立委，「雲林政壇不敗女神」蘇治芬意外落選。

林廉貴表示，競選對手選前祭出的謠言攻勢，包括虎尾要設飛彈基地、蘇治芬未爭取地方建設、沿海太陽能光電板大量設置等，都是讓支持者猶豫的原因，這些謠言全部不是事實，蘇治芬落選真的令人婉惜。

蔡秋敏表示，她在雲林虎尾參選多年，虎尾是雲林張派的根據地，張家的組織戰力非常強，這次選民的分裂投票讓蘇治芬意外落選，實難預料。

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