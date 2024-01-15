為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蘇治芬怎麼輸的？雲林「不敗女神」意外落馬 地方仍熱議

「雲林政壇不敗女神」蘇治芬（右）這次在雲林縣海線立委選戰中意外落馬。左為雲林縣議員蔡岳儒。（資料照，記者林旻臻攝）

「雲林政壇不敗女神」蘇治芬（右）這次在雲林縣海線立委選戰中意外落馬。左為雲林縣議員蔡岳儒。（資料照，記者林旻臻攝）

2024/01/15 13:26

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕總統及立委選舉結束，民進黨在雲林縣的總統得票率直接輾壓國民黨超過15個百分點，「雲林政壇不敗女神」蘇治芬卻在海線立委選戰中意外落馬，蘇為何會輸？成為近日政壇熱議焦點。

這次總統大選賴清德在雲林縣獲得16萬9516票，得票率44.54％，侯友宜獲11萬1633票，得票率29.33％，柯文哲獲得9萬9470票，得票率26.13％。

賴清德雲林競選總幹事林廉貴表示，賴清德在雲林縣得票率高過嘉義市的43.26％，甚至在侯友宜的故鄉嘉義縣，賴清德得票率47.69％也只多了3.15個百分點，成績相當不錯。

雲林縣信賴台灣姊妹會總會長蔡秋敏表示，雲林縣長張麗善說「藍白讓賴在雲林掉了8萬票」，計算基準根本錯誤，今年是3組人馬的比拚，為何張麗善不說這次侯友宜在雲林得票「比4年前韓國瑜慘，少了2萬票」。

選舉結果，雲林縣出現濁水溪以南唯一的藍營區域立委，「雲林政壇不敗女神」蘇治芬意外落選。

林廉貴表示，競選對手選前祭出的謠言攻勢，包括虎尾要設飛彈基地、蘇治芬未爭取地方建設、沿海太陽能光電板大量設置等，都是讓支持者猶豫的原因，這些謠言全部不是事實，蘇治芬落選真的令人婉惜。

蔡秋敏表示，她在雲林虎尾參選多年，虎尾是雲林張派的根據地，張家的組織戰力非常強，這次選民的分裂投票讓蘇治芬意外落選，實難預料。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
丁學忠當選雲林海線立委 他率先表態投入虎尾鎮長補選
2024/01/14 17:58

丁學忠當選雲林海線立委 他率先表態投入虎尾鎮長補選
雲林海線綠地變藍天 劉建國：對民進黨來說是警訊
2024/01/14 13:29

雲林海線綠地變藍天 劉建國：對民進黨來說是警訊

三民區核心東移 三大百貨發展全數聚焦大豐商圈
下屆有5席立委 張麗善：雲林發展指日可待
2024/01/13 22:06

下屆有5席立委 張麗善：雲林發展指日可待
「不敗女王」雲林海線立委蘇治芬落馬 北港競總支持者錯愕
2024/01/13 19:57

「不敗女王」雲林海線立委蘇治芬落馬 北港競總支持者錯愕

龍年擺設必講究 新東陽好運佳瓷添喜氣
微幅差距扳倒蘇治芬 國民黨丁學忠：這場選戰很艱辛
2024/01/13 19:52

微幅差距扳倒蘇治芬 國民黨丁學忠：這場選戰很艱辛
蘇治芬3連霸失利 「人生的選戰我已打完」
2024/01/13 19:20

蘇治芬3連霸失利 「人生的選戰我已打完」
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播