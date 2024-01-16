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首頁　>　政治

成功接棒立委林昶佐 吳沛憶籲給年輕人更多機會

吳沛憶成功接棒林昶佐。（記者陳奕劭攝）

吳沛憶成功接棒林昶佐。（記者陳奕劭攝）

2024/01/16 15:21

〔記者陳奕劭／台北報導〕2024總統大選，民進黨立委當選人吳沛憶贏下第五選區（中正、萬華），成功接棒立委林昶佐。吳沛憶昨（15日）至政論節目「新台灣加油」分享選戰心得，她強調「年輕人是民進黨寶貴資產」，呼籲黨中央，不應只有選舉時才栽培，平時應給年輕人更多機會。

吳沛憶表示，一開始選戰她民調落後給對手，直到藍白分確定以後，才確立「三腳督」態勢後還是小輸國民黨；但不只是她認真掃市場，林昶佐也非常認真幫忙選舉，以「1+1」方式下去拚，終於誕生第五選區首位民進黨籍立委，甚至在長期落後的中正區，也首次得到領先。

「年輕人的票不是鐵板一塊」吳沛憶分析，她也有拿到9－10％民眾黨選票，民進黨在中正萬華區支持度也從32提升至39，未來怎麼守住是關鍵。她大讚，苗博雅、吳崢雖然選舉結果比較可惜，但都激起選民很大的熱情，而曾經在立委落選過的王義川，也掀起全國性的浪潮。

因此，吳沛憶強調，苗博雅、吳崢、賴品妤等年輕人是民進黨寶貴資產，不應只有選舉時才栽培，平常時更應加強集結每人的戰鬥位置，也要跟小黨、友黨各行各業的年輕人加強合作。

吳沛憶偕林昶佐展示新年春聯。（記者陳冠甫攝）

吳沛憶偕林昶佐展示新年春聯。（記者陳冠甫攝）

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