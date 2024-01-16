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時力未達政黨補助款門檻 王寶萱：一人200元盼撐到2026年

時力不分區立委候選人王寶萱今（16日）表示，要拜託每一位疼惜、不捨時代力量的朋友，每人捐款200元，讓還在這個政黨裡努力拚搏的年輕人們，能夠撐到2026年的地方大選。 （資料照）

時力不分區立委候選人王寶萱今（16日）表示，要拜託每一位疼惜、不捨時代力量的朋友，每人捐款200元，讓還在這個政黨裡努力拚搏的年輕人們，能夠撐到2026年的地方大選。 （資料照）

2024/01/16 15:15

〔記者李文馨／台北報導〕2024選戰結果出爐，政黨票部分，時代力量僅拿下35萬張選票，不僅無法參與分配席次，也未過3%政黨補助款門檻。不分區立委候選人王寶萱今（16日）表示，要拜託每一位疼惜、不捨時代力量的朋友，每人捐款200元，讓還在這個政黨裡努力拚搏的年輕人們，能夠撐到2026年的地方大選。

王寶萱說，感謝每一張肯定時代力量理念的選票，很抱歉，沒能創造奇蹟，她所擔心的事依然發生了，若時代力量無法存續，堅持居住正義和轉型正義的改革動能，將無以為繼。

王寶萱指出，讓她最心疼不捨的，是一路在時代力量裡堅持的年輕夥伴們，大家看到的總是檯面上的政治明星，很少人理解政治人物有時候只需要當個好演員，真正撐起問政表現、政策研究的，是背後從未露面的政治幕僚，「而時代力量這群年輕、有熱情、又有理想性的政治工作者，真的值得大家的支持。」

王寶萱表示，未來4年，時代力量將無法獲得任何政黨補助款，因此她要拜託每一位疼惜、不捨時代力量的朋友，每人捐款200元，讓還在這個政黨裡努力拚搏的年輕人們，能夠撐到2026年的地方大選。

針對時代力量的財務危機，代理黨主席王婉諭選前曾表示，做為一個媽媽，她也會用這樣的心情守護政黨，或許有一些人員可能需要裁員，部分黨部可能需要收編，這些都已經在2023年的預算中，保留一定的費用來處理。她強調，不論這個政黨如何發展，她都有責任照顧好每一個曾經在裡面願意奮鬥的人。

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