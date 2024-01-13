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小黨政黨票大崩盤！時力不分區槓龜、失選票補助資格

時代力量本屆全軍覆沒，2位區域立委王婉諭、邱顯智雙雙落選，政黨票僅獲2.57%得票率，失去了不分區立委席次、選舉補助金。（資料照）

時代力量本屆全軍覆沒，2位區域立委王婉諭、邱顯智雙雙落選，政黨票僅獲2.57%得票率，失去了不分區立委席次、選舉補助金。（資料照）

2024/01/13 22:22

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024大選結果底定，在政黨票部分，由藍綠白大三黨瓜分34席全國不分區立委，其他小黨除時代力量外，得票率皆不到1%。

根據中選會網站顯示，政黨票全數開票完畢，民進黨獲得498萬1060票、得票率36.16%最高，國民黨476萬4293票、得票率34.58%次之，而民眾黨在這次政黨票大有斬獲，獲得304萬334票、得票率22.07%；34席全國不分區立委，則由藍綠兩黨各獲得13席、白獲得8席。

時代力量本屆全軍覆沒，2位區域立委王婉諭、邱顯智雙雙落選，政黨票僅獲的35萬3670票、2.57%得票率，較上屆近110萬票、得票率7.75大失血，不但失去了不分區立委席次，得票率未得3%，也痛失選票補助金資格。

上屆全國政黨票51萬8921票、得票率3.66%排名第5的親民黨，本屆得票數不到7萬，僅6萬9817票、0.51%得票率，失去選票補助金資格；同樣失去選票補助金資格的還有台灣基進，上屆44萬7286票、3.16%得票率，本屆僅獲9萬5078票、0.69%得票率。

台灣綠黨、新黨得票率也跌破1%，兩黨分別從上屆的2.41%（34萬1465票）、1.04%（14萬7373票），跌至0.85%（11萬7298票）、0.29%（4萬429票）。

「小民參政歐巴桑聯盟」是本屆小黨亮點，首次投入立委選戰的「小歐盟」，在這次不分區拿下12萬8613票、0.93%得票率，超越親民黨、台灣基進與綠黨等，成為台灣第五大黨。

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