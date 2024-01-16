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國民黨大選落敗「黨內互打」 台南黨部主委：扯後腿沒有用

近日傳出有國民黨青年軍發出對黨內批評的聲音。國民黨台南市黨部主委林進旺（圖）強調，不如先思考接下來怎麼做。（記者王姝琇攝）

近日傳出有國民黨青年軍發出對黨內批評的聲音。國民黨台南市黨部主委林進旺（圖）強調，不如先思考接下來怎麼做。（記者王姝琇攝）

2024/01/16 13:09

〔記者王姝琇／台南報導〕2024大選落幕，近日傳出有國民黨青年軍發出對黨內批評的聲音。國民黨台南市黨部主委林進旺強調，與其批評不如先思考接下來怎麼做，「扯後腿沒有用」；強調國民黨禁不起再換黨主席，應該儘快整軍再出發。

林進旺指出，最近有些自稱為青年軍、知識分子及學者發聲批判國民黨人事及制度，但以他個人觀察，國民黨不曾這麼團結過，在缺乏資源下打選戰，風涼話式的批評對基層黨工及志工不公平；大家應來多參與黨務，而不是批判誰應該下台。

林進旺說，國民黨主席近7年多來改選5次，頻繁更換也沒有驚人效果，若每選舉1次就要辭職改選1次，對黨務運作不是好事，現任黨主席朱立倫領導下，所有幹部全力以赴，結果當然要檢討，但不是黨主席辭職就能解決，「支持者如果要國民黨好，可以到南部了解一切基層缺人、缺資源情況，或積極參與黨務運作，就會知道扯後腿沒用，應多鼓勵、少指責。」

林進旺即將卸任，目前預計在辦完各區感恩餐會，並把黨部人事、財務系統交代明白後離開，但強調仍會以不同身分協助國民黨。他說，國民黨在台南面對嚴峻挑戰，但沒有悲觀的權利，未來會協助提供資源，盡可能尋覓年輕參政者，深耕各議員、立委選區，並號召更多人參與義務工作，幫助國民黨為台灣多做一些事。

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