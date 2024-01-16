再要求朱立倫辭黨魁 張亞中質疑侯朱韓趙與立委候選人噤聲

孫文學校校長張亞中舉行記者會，呼籲此次國民黨敗選，黨主席朱立倫應循慣例，勇於負責去職，莫再眷戀權位。（記者田裕華攝）

2024/01/16 11:14

〔記者施曉光／台北報導〕日前公開呼籲國民黨主席朱立倫為大選敗選請辭負責的孫文學校總校長張亞中，今日上午召開記者會再度呼籲朱立倫循以往慣例，勇於負責去職，莫再眷戀權位，「放開手，讓開路」，讓國民黨有個重新徹底改造，新人新政的機會。

張亞中並點名總統候選人侯友宜說要負責，但請問侯友宜負了什麼責，又能負什麼責？朱立倫在選後只發表短短幾字，不見身影，也未表示負責，不分區第一名韓國瑜做為未來可能的立法院長，難道有了職務，就對此事不用發言？副總統候選人趙少康難道曾是局中之人，就因此噤聲？他強調，這4個人都是選戰中的主角，在國民黨的關鍵時刻應該如何面對問題？

請繼續往下閱讀...

此外，他還點名幾位藍營立委候選人，包括游淑慧、羅智強、張斯綱、王鴻薇等人，在4年前國民黨大選敗選後表現英勇、大氣凜然，要求當時的黨主席下台，如今難道因為當選立委或是立委參選人，也選擇噤聲？其他黨內高層人士也都噤聲，難道是哀莫大於心死？一些黨內高層與既得利益者的噤聲，讓黨員都非常難過，「堂堂大黨連自我反省檢討能力都沒有了！」

張亞中質疑，這次大選國民黨中央的訴求是贏回政權、重現藍天，但很明顯這次國民黨沒有贏回中華民國，朱立倫本應勇於負責，卻沒有做到民主典範，讓藍軍失望，也讓全民看不起！

張亞中表示，黨中央在敗選後沒有勇於負責，反而不斷找理由，第一種理由就是立委選得不錯，包括黨中央發言人在敗選立刻出來幫朱立倫卸責，宣稱贏得國會最大黨團，說明黨的理念與能力獲得人民支持，難道這就是國民黨對於敗選的認識？沒有贏得總統，就沒有贏得執政與國家，立法院只是監督權，「丟掉芝麻餅，得到幾個芝麻粒，就是得到民眾支持？」

張亞中強調，國民黨輸掉總統就是大敗，況且在立法院沒有過半數席次，有什麼好沾沾自喜？國民黨在立法院只是打回應有的樣子，值得沾沾自喜？更何況這是黨中央的功勞，還是地方的功勞？

他還說，黨內另外一種說法是呼籲團結、不要分化，難道黨員還不夠團結嗎？大家含淚、含血投票還不夠嗎？當政者永遠要大家團結在下面，但大家應該是團結在是非與制度之下，朱立倫不想下台，就要大家團結，這是什麼邏輯與道理？

張亞中痛批朱立倫「乾綱獨斷」，這次大選提名過程捨民主制度應有的初選，強採徵召，而徵召的人選無論在政治準備、人格魅力、過往經驗，就不是國民黨最強候選人，才造成必須透過「藍白合」才可能勝選，整個過程就是朱立倫獨斷，一手主導選戰，一個不遵守制度的人，如何期待他推動改革？況且朱立倫已經當過2任黨主席，若真要改革，早該改革完畢，而且兩次大選都落敗，朱還能承擔改革重任？

對於媒體詢問，如果朱不下台，是否可能推動罷免？張亞中回應，國民黨黨章沒有罷免規範，但百年大黨總是一個要臉的政黨，國民黨應該是知恥近乎勇的政黨，如果要靠罷免機制解決問題，這是國民黨的悲哀與災難。

至於若朱立倫下台，是否要競選黨魁？張亞中沒有正面回應，只說外界不必擔心無人參選，國民黨人才濟濟，像「戰鬥藍」方面已經有人呼籲趙少康來接黨主席，問題一切就取決於朱立倫一人的一念之間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法