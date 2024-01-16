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宜蘭縣政府人事異動 縣務會議歡送警察局長、歡迎政風處長

宜蘭縣警察局長林武宏將調升高雄市警察局主任祕書，今最後一次出席縣務會議。（記者游明金攝）

宜蘭縣警察局長林武宏將調升高雄市警察局主任祕書，今最後一次出席縣務會議。（記者游明金攝）

2024/01/16 10:21

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣警察局長林武宏將調升高雄市警察局主任祕書，縣警察局長一職由保安警察第三總隊副總隊長侯東輝調任。林武宏今天最後一次參加縣府的縣務會議，各局處長以掌聲歡送他。另，縣府政風處長王鎮國調升國防部，處長之職由原副處長林六山升任，也受到熱烈歡迎。

除了宜蘭縣警察局長調動，原副局長洪本華也升任警政署警監督察，副局長由新竹縣政府警察局副局長潘志成調任，統一於1月17日辦理交接。

林武宏今天參加縣務會議，同仁以掌聲歡送也恭喜他高升。縣長林姿妙說，所有同仁都是家人，局處長都非常優秀，林武宏局長要去高雄市接主任秘書，雖然很捨不得，但還是要祝福與恭喜他，林局長對宜蘭的治安、交通，都做出很好奉獻與成績，肯做事與警察弟兄感情很好，也受到肯定稱讚，他的努力有目共睹。

林武宏說，他是宜蘭人，有幸回宜蘭故鄉服務，也很幸運與各位長官同事，在不同領域相遇，學習很多，謝謝各位長官包容提攜，他成長很多也胖很多，高雄不遠、高鐵很快，歡迎大家來考察旅遊。

除了縣警局人事異動，縣務會議也介紹縣府新任政風處長林六山，原政風處長王鎮國調國防部。59歲林六山是世新大學傳播管理學系畢業，曾任法務部政風司專員、鐵路局政風科長、國防部政風科長、財政部關務署台北關政風室主任等職務，歷練豐富。

林姿妙指出，新任的政風處長由優秀同仁升任，林六山處長是壯圍土生土長宜蘭囝仔，回鄉服務為宜蘭打拼，加入縣府優秀團隊，希望一起努力，拼出宜蘭好生活。

縣府新任政風處長林六山。（記者游明金攝）

縣府新任政風處長林六山。（記者游明金攝）

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