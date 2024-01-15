接台中市副市長？ 蔡壁如從不回應改口：可能會婉拒

蔡壁如在台北接受媒體訪問時表示，台中市副市長一職尊重盧市長決定，但她感覺壓力很大，可能會婉拒。（記者歐素美攝）

2024/01/15 16:52

〔記者歐素美／台中報導〕外傳民眾黨前立委蔡壁如，參選台中市第一選區立委挑戰民進黨立法院副院長蔡其昌失敗後，可能被延攬出任台中市副市長，台中市長盧秀燕今天沒證實這項傳聞；蔡壁如昨天也表示未接獲徵詢及聽到相關傳聞，但今天至台北受訪時則改口表示，副市長的職務對她而言，壓力很大，「可能會婉拒」。

台中市副市長王育敏因當選國民黨不分區立委，外傳盧秀燕為2028總統選舉布局「藍白合」，可能找蔡壁如當副市長；蔡壁如今天下午到台北電視台錄影前接受媒體訪問時指出，目前先專心謝票及整理競總、場地和看板等事宜，將兌現承諾留在台中海線，也會組織團隊做選民服務，打算在海線租屋或置產，在海線找2個據點服務海線鄉親。

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蔡壁如說，台中市副市長職位是政治性任命，尊重盧市長決定，但對她而言壓力很大、也很沉重，她是民眾黨一員，必須跟黨內溝通，「可能會婉拒」這項職務。並強調，副市長議題都是外界傳言，會再找時間與盧秀燕討論。

四叉貓質疑退群組 蔡壁如：不會退出民眾黨

至次四叉貓質疑蔡如退出民眾黨群組，蔡壁如在台北接受採訪時回應指出，她對民眾黨有很深情感和責任，不會退出民眾黨，退出部分群組是因為選舉時成立太多群組，選後她整理了一下，退出很多幹部、組織、黨部群組，只留下海線幹部和志工群組。

另針對外界指柯吳配競選總幹事黃珊珊是「選舉戰犯」，蔡壁如表示，尊重各界聲音，選後檢討是民眾黨一貫作法，至於民調為何失真，應好好檢討，要先給黨部一些時間。

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