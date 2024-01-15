為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

接台中市副市長？ 蔡壁如從不回應改口：可能會婉拒

蔡壁如在台北接受媒體訪問時表示，台中市副市長一職尊重盧市長決定，但她感覺壓力很大，可能會婉拒。（記者歐素美攝）

蔡壁如在台北接受媒體訪問時表示，台中市副市長一職尊重盧市長決定，但她感覺壓力很大，可能會婉拒。（記者歐素美攝）

2024/01/15 16:52

〔記者歐素美／台中報導〕外傳民眾黨前立委蔡壁如，參選台中市第一選區立委挑戰民進黨立法院副院長蔡其昌失敗後，可能被延攬出任台中市副市長，台中市長盧秀燕今天沒證實這項傳聞；蔡壁如昨天也表示未接獲徵詢及聽到相關傳聞，但今天至台北受訪時則改口表示，副市長的職務對她而言，壓力很大，「可能會婉拒」。

台中市副市長王育敏因當選國民黨不分區立委，外傳盧秀燕為2028總統選舉布局「藍白合」，可能找蔡壁如當副市長；蔡壁如今天下午到台北電視台錄影前接受媒體訪問時指出，目前先專心謝票及整理競總、場地和看板等事宜，將兌現承諾留在台中海線，也會組織團隊做選民服務，打算在海線租屋或置產，在海線找2個據點服務海線鄉親。

蔡壁如說，台中市副市長職位是政治性任命，尊重盧市長決定，但對她而言壓力很大、也很沉重，她是民眾黨一員，必須跟黨內溝通，「可能會婉拒」這項職務。並強調，副市長議題都是外界傳言，會再找時間與盧秀燕討論。

四叉貓質疑退群組 蔡壁如：不會退出民眾黨

至次四叉貓質疑蔡如退出民眾黨群組，蔡壁如在台北接受採訪時回應指出，她對民眾黨有很深情感和責任，不會退出民眾黨，退出部分群組是因為選舉時成立太多群組，選後她整理了一下，退出很多幹部、組織、黨部群組，只留下海線幹部和志工群組。

另針對外界指柯吳配競選總幹事黃珊珊是「選舉戰犯」，蔡壁如表示，尊重各界聲音，選後檢討是民眾黨一貫作法，至於民調為何失真，應好好檢討，要先給黨部一些時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
副市長人選也藍白合？盧秀燕：市政工作不會考慮選舉、政治
2024/01/15 13:03

副市長人選也藍白合？盧秀燕：市政工作不會考慮選舉、政治
退出民眾黨群組？ 蔡壁如不願回應
2024/01/15 11:32

退出民眾黨群組？ 蔡壁如不願回應

抗跌又能成長 基礎建設基金辦得到！
雖敗猶榮 蔡壁如︰選後將持續深蹲台中海線
2024/01/14 10:30

雖敗猶榮 蔡壁如︰選後將持續深蹲台中海線
顏寬恒總部成立 藍營多位要角到場、盧秀燕籲討回公道
2023/11/25 11:20

顏寬恒總部成立 藍營多位要角到場、盧秀燕籲討回公道

龍年擺設必講究 新東陽好運佳瓷添喜氣
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播