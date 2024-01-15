副市長人選也藍白合？盧秀燕：市政工作不會考慮選舉、政治

台中市長盧秀燕（右二）表示，副市長人選已在「處理中」。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/15 13:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的區域立委席次從「綠6藍2」翻盤成「綠2藍6」，綠地變藍天，台中市長盧秀燕成為「中霸天」，外界熱議可能會參選黨主席、總統？盧秀燕今天受訪時強調「選舉結束了，專心市政」；至於是否副市長會考慮「藍白合」？盧秀燕表示，人選會儘快處理，但市政工作不會有選舉及政治考量。

台中市的總統選舉得票率雖是「賴蕭」第一、「侯趙」第二，藍營在立委席次卻是在8席中搶下6席，盧秀燕被視為藍營新共主，是否會接黨主席？或者選下屆總統？盧秀燕受訪表示，選舉結束了，儘快讓市民及全國民眾恢復正常生活，她要專心市政，做好建設，來照顧市民，她的風格是在公務市政上班時間不談選舉不談政治。

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另外，由於副市長王育敏當選國民黨不分區立委，2月1日就要就任，台中市副市長將空缺2位，是否會考慮藍白合？外界也好奇競選失利的民眾黨立委候選人蔡壁如是否接副市長？盧秀燕強調，她擔任市長已5年，施政風格就是市政工作不會考慮選擇政治，完全以市政建設及市民照顧為主，至於副市長人選，為了市政能儘快運作，會儘快處理，已在處理當中。

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