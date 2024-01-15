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退出民眾黨群組？ 蔡壁如不願回應

四叉貓po出蔡壁如退出群組的截圖。（圖擷取自四叉貓臉書）

四叉貓po出蔡壁如退出群組的截圖。（圖擷取自四叉貓臉書）

2024/01/15 11:32

〔記者歐素美／台中報導〕總統及立委選舉落幕，民眾黨主席柯文哲以落選收場，網紅「四叉貓」劉宇昨在臉書Po出疑似民眾黨的群組截圖顯示多名成員退群，其中，參選台中市第選區立委的蔡壁如也退出群組，不過，針對記者今天詢問其對此的說法，蔡壁如則低調不願回應。

四叉貓14日在臉書Po出疑似民眾黨群組的截圖，並發文寫下：「阿......壁如姊也退惹QQ」，截圖中可見「蔡壁如已退出群組」等字樣，下方則是民眾黨發言人楊寶楨發出的「台灣民眾黨立院黨團採訪通知」訊息。

蔡壁如這次選舉，代表民眾黨至台中市第一選區挑戰立法院副院長蔡其昌，雖該區被視為藍白合示範區，台中市長盧秀燕也傾全力輔選，但蔡壁如仍以約7000票落敗。

外傳，因現任台中市副市長王育敏當選不分區立委，盧市府有意延攬蔡壁如擔任副市長接任，但蔡壁如昨天表示，並未聽聞這個消息，也未接獲邀請；是否因此退出民眾黨群組，蔡壁如今天則不願回應。

網友則紛紛留言表示，「她要加國民黨，退群剛好而已」、「看來她可能會加入國民黨成為盧媽的人馬，接下來把盧媽送進總統府就成了她的新願望」、「忠心耿耿跟著柯P，最後流落台中，現在要仰盧媽鼻息過活～真的可憐啊～」、「壁如姐會不會是阿北在國民黨的臥底我們繼續看下去」、「民眾黨已經沒有她的位置了」。

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