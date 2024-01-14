雖敗猶榮 蔡壁如︰選後將持續深蹲台中海線

蔡壁如到清水市場謝票，受民眾肯定。 （記者歐素美攝）

2024/01/14 10:30

〔記者歐素美／台中報導〕民眾黨前立委蔡壁如挑民進黨立法院副院長蔡其昌，雖然輸了，但空降在海線拿到7萬多票，蔡壁如說，選民的熱情讓她非常感動，未來將繼續深耕海線，尋找據點，一步一腳印，組建民眾黨的地方組織就由她開始，至於黃國昌是否將與韓國瑜搭檔選立院龍頭及副院長？蔡壁如強調一切只是傳聞，她不便評論。

蔡壁如今天到梧棲及清水市場徒步謝票。媒體詢問「台中藍營成績亮眼，是否跟盧秀燕合作，新成一個新共主」？蔡壁如表示，民眾黨徵召她到海線艱困選區，感謝民眾黨、柯文哲栽培，到海線後，市長媽媽盧秀燕給予很多協助、鼓勵，F4＋蔡打出亮麗成績，應驗團結力量大，在野集結所有可團結的力量，打贏勝仗。蔡其昌非常強大，經營地方10多年，她初來乍到可以經營到現在這樣，感謝海線鄉親給予的鼓勵，將來會繼續深耕，組建自己的團隊，慢慢深耕、經營地方。

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蔡壁如說，這兩天謝完票後，會把辦公室重新整頓一下，並找一兩個據點，將團隊組建起來，在海線的地方組織及社群連結等非常重要，各個團體跟中小企業的活動等，這些都是要一步一腳印，過去台灣民眾黨最缺乏的就是地方組織的建立，就由她開始，會在這裡深耕，雖然只到海線半年，看到選民的熱情給了她7萬2000多票的支持，非常感動，會在這裡繼續深耕，與大家一起奮鬥，爭取重大建設。

另三黨不過半，傳聞國民黨與民眾黨在選前即協調好，立法院長由國民黨的不分區立委韓國瑜擔任，副院長為民眾黨不分區立委黃國昌擔任；蔡壁如對此表示， 她在地方選舉不知道中央的決定是什麼，那些都是傳來傳去，不便評論。

柯文哲總統票不如預期，居第三，黨內誰要負責？蔡壁如說，民眾黨已經非常有勇氣參與這次選舉，這是台灣民主的過程，柯文哲的得票率已經超過預期，小黨沒有資源、經費不足的狀況下，可以打到這裡也展現民主風範，選舉願賭服輸，主權在選民身上，民眾黨需要更加努力。黨內都有檢討過程，會收集意見做為改善的方針。

蔡壁如表示，未來仍將深蹲台中海線，由她開始組建民眾黨的基層組織。（記者歐素美攝）

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