盧秀燕操盤立委大勝 林靜儀：1/14後國民黨最具政治實力領導人

台中市長盧秀燕此次輔選台中立委打勝仗，民進黨立委林靜儀表示，1月14日後，她是國民黨內最具政治實力和最被寄望的政治領導人。（記者陳建志攝）

2024/01/14 17:40

〔記者陳建志／台中報導〕總統、立委選舉落幕，台中8席立委在台中市長盧秀燕全力輔選下，從2席一口氣增加為6席，就連民眾黨蔡壁如也在她大力輔選下，差點讓經營海線多年的蔡其昌翻車，成為名符其實的最強母雞，民進黨立委林靜儀今天就說，1月14日後，她是國民黨內最具政治實力和最被寄望的政治領導人。

台中立委國民黨本屆只有第3選區的楊瓊瓔和第8選區的江啟臣，民進黨則囊括6席，不過本次選舉國民黨推出「F4」4位年輕選將參選，在盧秀燕全力輔選，加上「藍白合」氛圍下，第4選區廖偉翔打敗張廖萬堅，第5選區黃健豪打敗莊競程，第6選區羅廷瑋也打敗江肇國。

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第2選區顏寬恒也復仇成功，加上楊瓊瓔、江啟臣都順利連任，就連空降海線的民眾黨蔡壁如，在「藍白合示範區」下，盧秀燕全力輔選，從一開始不被看好，到昨天開票時一度緊咬，最後拿到7萬2千多票，得票率45%，差一點就打敗經營海線多年的立法院副院長蔡其昌，展現最強母雞的威力。

台中第2選區尋求連任失利的林靜儀，今天謝票前媒體詢問對於盧秀燕輔選有功的看法，林靜儀表示，此次選舉初期自己就曾在政論節目說過，盧秀燕市長已經預知，自己是1月14日後國民黨內最有未來發展可能的人。並認為盧市長在總統投票前幾個月，就已經在準備，1月14日後，盧就是國民黨內最具政治實力和最被寄望的政治領導人。

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