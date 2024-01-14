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盧輔選立委建功 行情看漲

台中市長盧秀燕賣力輔選，順利讓台中成功「綠地變藍天」。圖為盧秀燕昨完成投票。 （記者許國楨攝）

台中市長盧秀燕賣力輔選，順利讓台中成功「綠地變藍天」。圖為盧秀燕昨完成投票。 （記者許國楨攝）

2024/01/14 05:30

記者唐在馨、蘇孟娟／特稿

總統及立委選舉落幕，國民黨台中市長盧秀燕領軍立委選舉在台中大勝，昨晚卻「神隱」。政壇分析，盧在台中引導藍白合氛圍，打了一場漂亮的立委選戰，在市長選後繼續將台中綠營逼到死角，政治聲量大增，但盧此時低調，恐怕也是怕捲入藍綠白即將展開的政治布局中，未來動向，絕對是政壇值得觀察的指標。

盧秀燕在本屆市長選舉大勝對手蔡其昌廿七萬多票，這次選舉再讓國民黨台中立委席次由兩席變成六席，再加上選舉期間廣結善緣各處輔選，搭配先前結合女性縣市長聯盟及中台灣治理聯盟，已經可以確定未來不但在黨內地位持續上升，從全國政治版圖來看，聲量及份量也不容小覷。

昨天選舉結果，侯友宜輸了總統選舉，但國民黨成為國會第一大黨，立法院藍綠白的合縱連橫才要開始。盧秀燕昨僅表示「票開出來後，就珍惜民主的結果」，選擇「神隱」，被認為一來可能要避開外界要求評估黨主席朱立倫甚至侯友宜的功過，二來也避開各方評論她未來角色的聲音。

在這次總統選舉中，盧秀燕一開始就要求外界不要談論她出任副手的可能，再到選前造勢喊出不會入閣；在選戰過程中，盧一再砲打中央，帶領國民黨營造「中央卡藍營縣市建設」等風向，每次出手都被喻為「快狠準」。一般認為，目前低調的盧秀燕很快會再出手，也勢必牽動未來國民黨再下一次的布局。

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