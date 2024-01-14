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接王育敏任副市長？蔡壁如留台中深耕引發聯想

台中市長盧秀燕選舉期間力挺蔡壁如，也成功操作藍白合，而蔡壁如（左）落選後會不會成為台中市副市長成為政壇熱門話題。（資料照）

台中市長盧秀燕選舉期間力挺蔡壁如，也成功操作藍白合，而蔡壁如（左）落選後會不會成為台中市副市長成為政壇熱門話題。（資料照）

2024/01/14 09:54

〔記者唐在馨／台中報導〕下屆總統及立委選舉結果昨天出爐，被視為「藍白合」示範的蔡壁如落選，她也表示會留在台中深耕，政壇盛傳，由於台中市副市長王育敏即將出任不分區立委，會使應有3人的副市長只剩下一人，盧秀燕會不會延攬蔡壁如接副市長備受注目。

政壇人士分析，盧秀燕二屆市長任期，可以發現她對副市長的任用，除了政務目的外，也常見」政治目的」，例如，第一屆市長任內延攬了當時立委落選的楊瓊瓔，以及曾想參選台南市長的陳子敬出任副市長，而本屆市長任期，則是找了當時從縣市長選舉中落敗的王育敏，而在王育敏即接接任不分區立委後，誰來接她的空缺，引起熱議。

盧秀燕本屆市長任期已滿一年，台中市應有3位副市長，但一直有一個空缺未補，而由黃國榮以及王育敏2人分工，王育敏一旦接任不分區立委，可以預見將只剩一位副市長，在工作量上也有立即補上的必需。

據指出，事實上早在王育敏列不分區名單後，盧秀燕已在物色可能的接任人選，而在王育敏當選不分區，蔡壁如卻落選立委後，政壇馬上傳出，盧秀燕本來就投入操作」藍白合」，再加上選舉期間蔡壁如也是「完全配合」泛藍相關選務合作，不論是政治上或是實務上，蔡壁如接任副市長的可能性非常高，傳言也不徑而走。

對此，蔡壁如的幕僚表示，絕無此事，蔡壁如就是會留在台中發展，而盧秀燕幕僚則表示未聽說此事，市長任用權尊重市長。

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