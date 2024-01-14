光復盧秀燕本命區謝票談勝選 黃健豪：她以「前立委」身分賜教

黃健豪今天展開謝票行程。（記者許國楨攝）

2024/01/14 13:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中市立委第五選區（北屯、北區）投票結果揭曉，成功為市長盧秀燕贏回本命區的黃健豪今天謝票，他表示面對新的政局，還有很多挑戰，而針對盧秀燕昨日現身其競總兩人闢室談了什麼，黃則微笑表示，因立院沒過半、總統敗選，進入立院後挑戰會更大，她以「前立委」身分提醒教誨寶貴經驗。

台中市北北屯區選民結構藍大於綠，盧秀燕擔任立委20年加上沈智慧接班1年多，一直是民進黨艱困選區，莊競程在2020年立委選舉險勝沈智慧，踢破鐵板，這次爭取連任，盧秀燕派出子弟兵黃健豪迎戰，親自操盤、全力回防輔選，成功以執政優勢全面搶攻，光復本命區。

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黃健豪今（14）日展開謝票行程表示，面對新的政局，國會裡國民黨也沒有過半，總統沒有選贏，還有很多挑戰，雖然國民黨在台中選得不錯，8席立委搶回6席，藍白合示範區也差點讓對手翻船，但盧秀燕施政深受肯定是關鍵之一，選戰期間努力拉抬立委選情，加上在野黨有合作空間，讓選民比較願意能支持在野，兩個原因加成。

而過去台中8席立委，有6席是執政黨立委，但對台中重大建設沒有出力，讓市民反感，台中是搖擺州，只要有政績，市民就會給機會，沒有的話就會給教訓，自己會記得，盧秀燕是否透露下一步規劃或是選黨主席？黃說，媽媽市長下一步就是鎮守台中，先把市政做好，自己進立院會盡力幫台中發聲，至於黨主席一事，要由盧自行回應。

至於盧昨傍晚現身黃競總未發表談話，兩人辦公室內待了半小時後盧即離去，也讓外界好奇兩人談話內容，黃對此表示，大多是對自己進立院後的期許，因此次選舉大多是圍繞在台中建設狀況，盧以「該區立委前輩」身分提醒一些教誨、寶貴經驗，因為藍營選情不如內部預期，立院沒過半、總統敗選，進入立院後挑戰會更大，希望他維持正向積極的態度。

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