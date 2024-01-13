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光復台中北北屯盧秀燕本命區 黃健豪：我們贏了

黃健豪自行宣佈當選，一度哽咽。（記者蔡淑媛攝）

黃健豪自行宣佈當選，一度哽咽。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/13 20:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市立委第五選區（北屯、北區）今天投票結果揭曉，國民黨候選人黃健豪以超過10萬票的當選門檻，在今晚約7點時自行宣布當選，並帶著妻子上台宣布當選感言，強調得到這些票數在立法院說話及表決有市民做為靠山，並感謝競總主委、市長盧秀燕、在地5名議員及對手莊競程，感謝家人時更一度哽咽，為他承受壓力，未來要當一個秩職的民代，感謝大家讓他從議會走進國會，最後高喊「我們贏了，價值也贏了！」

盧秀燕在今晚6點也到黃健豪的競選總部，慰勞現場的支持者並為黃加油，待約半小時離開，國民黨部主委顏文正在他宣布當時也前往打氣。

黃健豪表示，感謝大家讓他從議會走進國會，贏得如此的票數是北北屯的勝利及託負及對台中的期待，得到這些票數讓他未來在立院說話及表決，有市民做為靠山，他致詞感謝競總主委盧秀燕、在地5名議員及競選團隊、各大社團，要以陽光正面積極，贏得市民支持，證明他走的路線是對的，符合市民對未來有期待。

黃健豪也感謝對手莊競程，對於他提出的政見將做為未來問政參考，對人民有利的法案也會持續推動，有不懂的地方也會向他請益，他會站在人民這邊，及對得起投票給他的群眾，感謝大家對他栽培，給年輕人機會，讓他站上國會舞台，像他沒有政治家族的背景，站在議會、國會是大家一票票的託負，得到這樣的勝利，讓他百感交集，要以陽光正面積極，贏得市民支持。

他也在感謝家人時一度哽咽，為了他承受壓力，他強調，從政是他的決定，不是家人，感謝家人的支持，陪我度過抹黑與壓力，他會帶著陽光與正面，面對挑戰，為人民、國家做事，也希望用選舉結果能改變選風，是要提出政見與願景，不是把別人的家人拿出講。

黃健豪接受媒體採訪時強調受盧秀燕很大的幫助，她的市政表現的支持及議題設定，承諾未來會推動台中市政建設，爭取國會與中央支持；他說，會落淚哽咽是因教召請假，他以家有重大變故仍被打擊，為家人感到委曲。

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顏文正為黃健豪恭禧。（記者蔡淑媛攝）

顏文正為黃健豪恭禧。（記者蔡淑媛攝）

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