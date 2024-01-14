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選前陷潛艦洩密疑雲 馬文君是否續留國防委員會語帶保留

國民黨南投縣第一選區立委當選人馬文君（左），展開選區謝票行程，由於被追打涉及潛艦國造洩密，未來是否續留國防外交委員，她說要會國會整體變化和黨內協調。（記者陳鳳麗攝）

國民黨南投縣第一選區立委當選人馬文君（左），展開選區謝票行程，由於被追打涉及潛艦國造洩密，未來是否續留國防外交委員，她說要會國會整體變化和黨內協調。（記者陳鳳麗攝）

2024/01/14 17:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣第一、二選區立委當選人或落選人，今日均展開選區謝票，五連霸成功的馬文君，選舉期間身陷潛艦國造洩密疑案，下一任期是否續留國防外交委員會，她僅表示，國會生態預料會有變化，後續要看國會整體變化和黨內協調結果，才能決定是否續留。

在南投縣第一選區尋求五連霸的馬文君，昨日以1天的時間進行選區五鄉鎮的謝票，從中寮、草屯、國姓、魚池再到埔里鎮，沿途拿麥克風向選民廣播致謝，有選民也揮手回禮。

馬文君連4屆都在國防委員會，去年9月下旬舉行潛艦國造下水儀式後，黃曙光透露有立委在搞，隨即前海軍顧問郭璽即明指是馬文君，選舉期間馬文君被對手蔡銘軒追打潛艦機密洩密給韓國，馬文君均強調她是弊而非洩密，選前幾天則有韓國媒體指資料是台灣親中立委舉發。馬文君大力駁斥，並稱選舉期間被抹黑造謠，南投人被欺負。

馬文君未受潛艦案影響仍高票當選，對於下一任期是否還留在國防外交委員會，她語帶保留，強調未來立法院政治生態會有很大的改變，因此會不會繼續留在國防外交委員會，還要看整體變化和黨內協調情況，但相信民進黨會繼續追打相關議題，不會放過她。

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