潛艦、違建爭議風暴中 馬文君5連霸

國民黨馬文君（受訪者）擊敗民進黨蔡銘軒，當選南投縣第一選區立委，完成5連霸。（記者佟振國攝）

2024/01/14 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣立委第一選區（烏溪線）選舉結果，國民黨馬文君雖身陷國造潛艦洩密疑案、豪華莊園違建等不利局面，但仍憑藉雄厚基層實力，以逾一萬八千票差距擊敗民進黨蔡銘軒，完成五連霸。

馬文君的父親為前省議員馬榮吉，家族長期在大埔里地區耕耘。上次烏溪線立委選舉，馬贏了民進黨蔡培慧九千多票連任；本次立委選戰，擔任民進黨縣黨部主委的縣議員蔡銘軒主動請纓挑戰，他主打「世代交替」，盼打破近十四年來烏溪線立委由國民黨把持局面。

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選戰期間，馬文君陷入涉嫌阻擋潛艦國造、洩密等風波，又遭爆料利用國有農地蓋豪華歐式木屋違建，以及家族成員涉及農會超貸爭議，負面事件接二連三；蔡銘軒也把握機會猛攻，讓選情熱度大幅提升，一夕間成為全國關注選區。

草屯得票不如預期 蔡銘軒挑戰失利

惟蔡銘軒擔任一屆草屯鎮代與兩任縣議員，主要選區在草屯、中寮地區，從政資歷尚淺，大埔里地區的選民對其相對陌生，雖有綠營鄉鎮首長、議員的輔選，但基層實力難與馬文君抗衡。開票結果，馬文君果然在埔里、國姓、魚池、仁愛四鄉鎮本命區大贏。

至於烏溪線第一大票倉草屯鎮，上次綠、藍幾乎戰成平手，馬文君僅小贏一百多票；此次蔡銘軒擁有在地優勢，原本預期選情看好，但草屯得票數最後仍輸給馬，讓馬文君得以達成五連霸目標。

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