5連霸！南投1選區馬文君：感謝鄉親的相信與支持

馬文君勝選，與夫婿王俊國開心比讚。（記者佟振國攝）

2024/01/13 19:13

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣第1選區立委藍、綠激戰，國民黨馬文君自行統計烏溪線6鄉鎮得票均領先民進黨對手蔡銘軒，雙方差距拉至上萬票，晚間6點30分現身競選總部自行宣布當選，完成5連霸；支持者擠滿競選總部，現場掌聲、鞭炮聲不斷。馬文君表示，選戰期間歷經大量抹黑攻擊，感謝鄉親的相信與支持，讓她能夠順利當選。

南投第一選區有草屯、埔里、中寮、國姓、魚池、仁愛等6鄉鎮，本屆多達5人參選，選戰過程仍是藍、綠對決局面，雙方也持續激戰，下午4點投票結束，馬文君在埔里等5鄉鎮的得票均大幅領對手，在蔡銘軒的草屯故鄉也維持五五波，甚至還能小幅領先，晚間6點過後雙方已拉開上萬票差距，馬文君與夫婿王俊國於晚間6點30分抵達埔里的競選總部，自行宣布當選，現場民眾激動高呼當選，鞭炮聲不斷，馬文君也為日本友人致贈的勝利達摩點上右眼，象徵如願達成目標，場面熱烈。

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馬文君表示，這次選戰真的與過去不一樣，遭遇許多的惡意與謊言，一路走來真的特別艱辛，可是也因為有這様的衝擊，讓大家更凝聚在一起，不管是廟口開講還是徒步掃街，看到許多馬文君的分身一路支持她，也選擇相信她，讓她能夠順利當選。

馬文君指出，台灣目前處境很困難，在地緣政治有更大的風險，這次潛艦案受到大家關注，也是一個好的過程，這次鄉親再把責任托付給她，未來在立法院會有不同的政治生態，在法案、政策、國家安全上做更多努力，台灣是大家的，希望新政府、新國會能給國民更安全更無憂的環境，讓台灣更好、人民更好。

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國民黨立委馬文君（右）晚點6點30分現身競選總部，自行宣布當選。（記者佟振國攝）

馬文君發表當選感言，感謝選民的相信與支持。（記者佟振國攝）

馬文君為日本友人致贈的勝利達摩點上右眼，代表祈願成真。（記者佟振國攝）

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