搭「同舟計畫」回藍營 徐欣瑩高票勝選返政壇

新科立委徐欣瑩，重新加入國民黨參選，從家鄉出發，提出多項福國利民的政見，順利獲得鄉親支持。（記者廖雪茹攝）

2024/01/14 16:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣第一選區新科立委徐欣瑩獲得近8萬5000票（民進黨詹紀緹約4萬5000票），成功勝選，重新加入國民黨參選，從家鄉出發，站在多年從政經驗的基礎上，提出多項福國利民的政見，順利獲得鄉親的支持，今（14日）一早從芎林出發展開感恩謝票車隊掃街。

徐欣瑩是台灣第一位衛星測量女博士，新豐鄉人，以第二和第一高票當過兩任新竹縣議員，第八屆全國最高票立委。2015出走國民黨另自創民國黨，2016年與親民黨總統參選人宋楚瑜搭檔競選總統最終落敗，2018年參選新竹縣長再次失利，2020年加入國會政黨聯盟 ，2022年依國民黨同舟計畫重返國民黨，去年宣布投入立委選戰。

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徐欣瑩表示，國民黨這次雖成為國會最大黨，但立委沒有過半，未來將加強戰力監督政府，結合同黨當選立委一起為人民守護真正的民主和自由；她並提到，今早她也接獲黨主席朱立倫的恭賀電話，期許她未來在立法院為台灣健全政治體制努力，推動更多福國利民的法案制定。

對於外傳高票勝選的徐欣瑩，將問鼎下屆縣長寶座？徐欣瑩回應，這次很感謝第一選區的鄉親和支持者，新竹縣有很多亟需在中央努力爭取的福利和建設經費，未來她會把重心放在這部分，協助楊文科縣長和各鄉鎮市長一起把地方建設做好，滿足民眾的期待，讓新竹縣更好！

徐欣瑩強調，當選就是責任的開始，她會繼續秉持從政的初衷，以民意為依歸，盡全力兌現政見，在國會立好法、修惡法，為新竹縣爭取更多經費與建設，首要任務特別是推動國道交流道改善壅塞等交通建設、新設學校爭取教育資源、婦幼福利、濱海地區漁業建設、設立農漁產銷交易中心、以及鳳山溪沿岸堤防建設等。

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徐欣瑩今（14日）一早展開感恩謝票車隊掃街。（記者廖雪茹攝）

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