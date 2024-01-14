歐洲25國逾200政要賀台灣大選 捷克高層：顯現民主和極權根本區別

對於台灣昨圓滿完成的總統大選，外交部指出，已有25個歐盟及歐洲國家的逾200名政要表達祝賀。（路透）

2024/01/14 14:13

〔記者楊堯茹／台北報導〕歐洲為全球最多成熟民主國家的區域，對於台灣昨圓滿完成的總統大選，外交部指出，已有25個歐盟及歐洲國家的逾200名政要表達祝賀；「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」也在第一時發表聲明，外交部對此表示，這是民主社會以實際行動表達對台灣強健民主韌性的高度重視與肯定。

根據外交部統計，目前歐盟及歐洲25個國家，包括行政部門高層、國會正副議長、國會友台小組正副主席、外交委員會正副主席、國會議員等逾200名政要在我國選後表達祝賀。另由全球五大洲超過30國及250名國會及歐洲議會議員所組成，並以英國為秘書處的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）也在第一時發表聲明，肯定我國即便在中國史無前例的干預下，仍平和完成自由且公平的選舉。

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截止目前為止向我國致賀的重要政要包括：

歐盟透過對外事務部（EEAS）對台灣舉行選舉的歡迎，並祝賀所有參與此一民主進程的選民。另表示，台灣與歐盟建構在對民主、法治及人權的共同承諾基礎上，台海和平穩定攸關區域及全球安全與繁榮，對持續升高的台海緊張情勢表達關切，並反對任何片面改變現狀的行為。

歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）偕兩位副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）及里克（Dominique Riquet）發表聯合聲明表示，台灣完成透明、公平的大選足為亞洲民主燈塔及全球楷模外，重申歐洲議會對台灣民主的堅定支持，期許在近期通過數項重要友台決議案的基礎上，使台歐盟雙邊關係持續成長茁壯。

英國外相卡麥隆（David Cameron）發布正式聲明祝賀民進黨總統候選人賴清德勝選，並表示大選是台灣充滿活力民主體制的明證，未來期待台海兩岸在「沒有武力威脅，或者動用武力或脅迫」的情況下，重新透過建設性對話和平解決分歧。英國前首相特拉斯（Liz Truss）等6名國會議員也分別發文致賀。

德國聯邦政府數位及交通部政務次長Daniela Kluckert及德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）等政要表達祝賀，並期待台德持續緊密合作。

法國國民議會議長彭佩美（Yaël Braun-Pivet）推文祝賀總統當選人並祝福台灣民主及其選民，另呼籲持續共同努力捍衛台海和平。法國參議院友台小組主席暨外交國防委員會副主席勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）及法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）等國會議員也祝賀我國完成民主大選，並期盼持續強化台法關係。

義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）透過義大利AGI新聞社發布新聞公開祝賀，另義大利國會友台協會主席Lucio Malan代表義國國會友協全體74名成員聯名致函祝賀我國正副總統當選人，另肯定我國選舉再次展現台灣社會的民主成就與典範，並盼義國國會友協持續努力與我國新政府攜手強化台義雙邊關係。此外，愛爾蘭參議院議長巴蒂默（Jerry Buttimer）也推文祝賀我國正副總統當選人。

在中東歐國家方面，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）、副總理兼衛生部長Vlastimil Válek、參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、參議院外交、國防及安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）、眾議院外委會主席傑尼雪克（Marek Ženíšek）及眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）等捷克政府高層都第一時間發文祝賀，表示台灣是亞洲民主燈塔，台灣實踐自由與民主的勇氣與力量充分顯現民主和共產極權的根本區別，並期待台捷關係蓬勃發展。

立陶宛外交部長Gabrielius Landsbergis、國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）、斯洛伐克經濟部政務次長席莫納（Vladimir Simonak）、斯洛伐克國會友台小組主席斯達多（Ondrej Dostal）、波蘭數位部次長葛拉馬提卡 （Michał Gramatyka）及波蘭參議院副議長卡敏斯基（Michał Kamiński）等均即時向我國表達祝賀。

波海三國外委會主席包括立陶宛國會帕季格（Žygimantas Pavilionis）、拉脫維亞國會柯理和（Rihards Kols）及愛沙尼亞國會梅馬侃（Marko Mihkelson）發布聯合聲明，讚揚台灣的總統選舉再次展現民主制度的力量和韌性，堪為印太區域的典範與世界的良善力量。三位主席並感謝台灣對區域安全的貢獻，包括協助重建烏克蘭，並在中國未曾間歇的打壓下，仍致力捍衛台海的和平與穩定。

此外，烏克蘭布查市市長費多盧克（Anatolii Fedoruk）、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、西班牙、葡萄牙、烏克蘭、匈牙利、羅馬尼亞、科索沃等行政與國會部門政要也都予我祝賀。

外交部表示，歐盟及各歐洲國家相繼恭賀台灣完成此次重要大選，展現歐洲民主國家對台灣自由民主的高度重視與支持，外交部對此深表感謝與振奮。我國將在既有台歐堅實友好的基礎上，持續深化與歐洲理念相近夥伴的合作與交流，共同守護自由、民主、人權、法治等基本價值，再創台歐互惠夥伴關係的新篇章。

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