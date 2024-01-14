首位歐洲國家元首！捷克總統肯定台灣民主成就

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）當地時間13日接受捷克通訊社（ČTK）專訪時，祝賀我國順利完成民主選舉，並肯定台灣民主成就。（法新社）

2024/01/14 12:53

〔記者楊堯茹／台北報導〕台捷友好！台灣總統大選昨落幕，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）當地時間13日接受捷克通訊社（ČTK）專訪時，祝賀我國順利完成民主選舉，並肯定台灣民主成就。外交部發布新聞稿指出，這是歐洲首位國家元首公開祝賀，對此表達誠摯感謝。

帕維爾表示，對台灣人民的選舉民主進程表示祝賀，捷克與台灣的關係正在許多不同的領域成功發展，這一趨勢將在台灣新領導團隊的帶領下繼續前進。

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外交部表示，帕維爾展現堅定支持民主夥伴的信念，是歐洲首位公開祝賀我國大選的國家元首。

除此之外，捷克副總理兼衛生部長瓦雷克（Vlastimil Válek）也推文肯定我國民主成就，恭喜民進黨總統候選人賴清德贏得自由民主的選舉，這次選舉結果尤其令人欣慰，因為展現出台灣的民主再次戰勝了來自中國的威脅。

另曾分別於2020年及2023年訪台的捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）也推文肯定台灣人民守護美麗的寶島。

外交部指出，近來台灣與捷克持續推動經貿、文化、科技、教育、研發、援助烏克蘭及雙邊互訪等多面向合作，捷克也多次在各式國際場域以公開聲明及具體行動支持台灣，帕維爾更在去年9月19日第78屆聯合國大會發表演說，公開關切台海情勢並聲援台灣，譴責中國加劇區域緊張情勢，充分彰顯捷克捍衛民主自由的核心價值。

外交部也說，我國將在既有的良好基礎上持續與捷克深化合作，透過互惠互利的交流合作，擴大兩國實質夥伴關係。

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